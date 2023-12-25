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Yurt dışı emeklilere taşıt ve cep telefonu süreleri uzatılıyor - Son Dakika
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Yurt dışı emeklilere taşıt ve cep telefonu süreleri uzatılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından emekli olan vatandaşların Türkiye'ye getirdikleri taşıtlar için 730 güne kadar süre ve cep telefonları için 180 güne kadar süre verileceğini açıkladı.

Yurt dışı emeklilere taşıt ve cep telefonu süreleri uzatılıyor
25.12.2023 - 16:47,
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri taşıtlarına ilave 730 gün süre verilmesine yönelik düzenlemenin gelecek yıl uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

Sırakaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını belirtti.

Yeni yılın ilk müjdesinin yurt dışı emeklileri için olduğunu bildiren Sırakaya, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk müjdesi yurt dışı emeklilerimiz için. Yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 güne kadar süre ve bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtıyla yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor."

Sırakaya, yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin de bir müjdeleri olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yeni düzenlemeyle yurt dışından gelen mobil cihazlar için Türkiye'de 120 gün olan kullanım süresi 180 güne çıkartılıyor. Yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'geçici haberleşme' başvurusu yapılmasıyla Türkiye'de kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek."

Kaynak: AA
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