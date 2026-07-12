Yusuf Melikşah Aydın Diyarbakır Vali Yardımcısı Oldu - Son Dakika
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Yusuf Melikşah Aydın Diyarbakır Vali Yardımcısı Oldu

Yusuf Melikşah Aydın Diyarbakır Vali Yardımcısı Oldu
12.07.2026 16:46
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Yusuf Melikşah Aydın, Diyarbakır Vali Yardımcılığına atandı ve kente hizmetkar olacağını duyurdu.

Diyarbakır Vali Yardımcılığına atanan Yusuf Melikşah Aydın, kentte hizmetkar olacağını kendine has satırlarla duyurdu.

Kocaköy Kaymakamıyken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Elazığ Vali Yardımcılığına, daha sonra İçişleri Bakanı oluruyla Diyarbakır Vali Yardımcılığına atanan Yusuf Melikşah Aydın, kente hizmetkar olacağını kendine has satırlarla duyurdu.

Vali Yardımcısı Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karaz'ın sinesi bir dar-ı muhabbettir bize, Kocaköy halkına her dem duamız bakidir. Şimdi şevkle sarılıp mülk-i Diyar-ı Bekr'e, Bu kadim şehre olan sevgimiz can kanidir" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yusuf Melikşah Aydın Diyarbakır Vali Yardımcısı Oldu - Son Dakika

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