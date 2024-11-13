Yusuf Ziya Yılmaz: 2002\'den Bu Yana Yaşam Standardını Yükselttik

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizler bir davanın, inancın mensupları olarak ülkemizin yaşam standardını 2002'den bu yana yükselttik." dedi.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, teşkilat yöneticileriyle gelecek planlaması yapıp, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla kente geldiklerini söyledi.

Büyük bir siyasi hareketin mensubu olduklarını dile getiren Yılmaz, bir mefkure ve ideallerinin olduğunu, sadece bu coğrafyanın değil, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olduklarını belirtti.

Yılmaz, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından yeniden yapılanarak kongre ve teşkilat çalışmaları gerçekleştirdiklerini, Türkiye genelinde ilçelerde yüzde 90 oranında kongrelerin tamamlandığını, genel merkezin uygun gördüğü bir tarihte de Yozgat'ta il kongresinin yapılacağını bildirdi.

AK Parti'nin kuruluş amacının millete hizmet olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizler bir davanın, inancın mensupları olarak ülkemizin yaşam standardını 2002'den bu yana yükselttik. Standartların üzerinde çok daha gelişmiş bir ülke oluşturduğumuzu ve bunun öz güveni içinde olduğumuzu ancak asla bunun kibri içerisinde olmadığımızı ve milletimize daha fazla hizmet etmemizin gereğine inandık. Temel amacımız da Cumhurbaşkanı'mızın her zaman ifade ettiği gibi 'AK Parti'nin kuruluş amacı millete hizmettir. Bizim siyasetimizin ağırlık merkezinde hizmet vardır' sözünden hareketle inşallah önümüzdeki günlerde bu hizmet yarışını giderek daha da arttıracağız."