Yusufeli\'de Baraj Nedeniyle Taşınan İlçede CHP Belediye Başkanlığını Kazandı

Cemil Tugay: "İktidarı Alacağız ve Türkiye'de İnsanlara Umut Verecek Yönetimi Gerçekleştireceğiz"

Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçiminin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tugay, şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını belirterek, “Önümüzde ne zaman olacaksa o genel seçimi bekliyoruz. İktidarı alacağız ve Türkiye'deki o adil, insanlarımızın hak ettiği yönetimi, insanlara umut verecek yönetimi gerçekleştireceğiz” dedi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Bugün 1 Nisan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün ilk günüdür” diye konuştu.