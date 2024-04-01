Yusufeli\'de Baraj Nedeniyle Taşınan İlçede CHP Belediye Başkanlığını Kazandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj nedeniyle sulara altında kalan ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerinde yapılan ilk yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi 44 oy farkla belediye başkanlığını kazandı.
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tercihini CHP'den yana kullandı.
22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan barajda sular yükselmeden taşınma işlemi başlamış, kısa sürede vatandaşlar yeni yerleşim yerine taşınmıştı. Yusufeli'nin Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalmasıyla taşındığı yeni yerleşim yerinde ilk kez yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Barış Demirci, ilçe belediye başkanı seçildi. Bu sonuca göre CHP, 56 yıl sonra ilçeyi yeniden kazanmış oldu. - ARTVİN
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.
Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.
MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçiminin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tugay, şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını belirterek, “Önümüzde ne zaman olacaksa o genel seçimi bekliyoruz. İktidarı alacağız ve Türkiye'deki o adil, insanlarımızın hak ettiği yönetimi, insanlara umut verecek yönetimi gerçekleştireceğiz” dedi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Bugün 1 Nisan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün ilk günüdür” diye konuştu.
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