Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gaziantep'te gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gaziantep'te gazetecilerle buluştu Açıklaması

27.07.2022 12:42
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gaziantep'te gazetecilerle buluştu Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Normal şartlarda erken genel seçim görülmüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Normal şartlarda erken genel seçim görülmüyor." dedi.

Özdağ, Gaziantep'teki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki illeri ziyaret ettiklerini belirterek, Gaziantep'te de yoğun bir programının olduğunu kaydetti.

Kurumları ve esnafı ziyaret ederek Gaziantep'in nabzını tutacaklarını ve bunu ülke gündemine taşıyacaklarını anlatan Özdağ, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Normal şartlarda erken genel seçim görülmüyor. Çünkü erken seçim için karar alındığı takdirde eski yasayla seçime gidilmesi gerekecek. Normal şartlarda beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdağ ve beraberindekiler daha sonra, Karagöz Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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Ümit Özdağ, Osmaniye'de Ümit Özdağ, Osmaniye'de Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Osmaniye'de partilileri ve esnafı ziyaret etti Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Osmaniye'de partilileri ve esnafı ziyaret etti
Kaynak: AA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gaziantep'te gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

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