Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriye'ye gitmesi engellendi - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriye'ye gitmesi engellendi

10.07.2023 23:07

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bu hafta içinde Suriye'ye gitmesi beklenirken vizesinin iptal edildiği öne sürüldü. Özdağ, 'Suriye'ye gidemiyorum' açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde sığınmacıları ülkelerine göndereceğini söyleyen Özdağ, geçtiğimiz haziran ayında Suriye'ye gitme planını duyurmuştu. Ancak Suriye yönetimi, Özdağ'ın vizesini iptal ederek ülkeye girişine izin vermedi.

Bu hafta içinde Suriye'ye gitmesi beklenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın vizesinin iptal edildiği öne sürüldü. Özdağ, "Suriye'ye gidemiyorum" ifadelerini kullandı.

SURİYE'YE GİDECEKTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yaptığı açıklamalarda sığınmacıları ülkelerine "Zafer Turizm" ile göndereceğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz haziran ayının sonunda Suriye'ye gideceğini duyurmuştu. Bu hafta içinde Suriye'nin Şam ve Lazkiye kentlerinde temaslarda bulunması beklenen Ümit Özdağ ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Suriye yönetiminin Özdağ'ın vizesini iptal ederek ülkeye girişine izin vermediği öne sürüldü. Konuya ilişkin Halk Tv'ye konuşan Ümit Özdağ, "Suriye'ye gidemiyorum" ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Sözcüsü Ali Şehirlioğlu ise, "Net bir bilgim yok. Genel başkan ile henüz görüşmedim. Ancak vize ile ilgili bir sorun olabilir" dedi.

HAFTALAR ÖNCESİNDEN DUYURDU

Ümit Özdağ geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ; Suriye'ye gideceğini, "Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam'ı ziyaret edeceğiz. Suriye'nin başkenti Şam'a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam'da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye'ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak" demişti.

YORUMLAR
500

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriye'ye gitmesi engellendi - Son Dakika


Son Dakika
00:07 ABD'de Şiddetli Sağanak Yağış Sele Neden Oldu
00:03 ABD'nin New York ve New England eyaletlerini sel yıktı geçti
23:20 Üçlü görüşmeden "mutabakat" kararı çıkarken ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk yorum geldi
23:16 3'lü zirve sonrası Biden'den ilk yorum: Avrupa-Atlantik bölgesinde Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım
23:14 İzmir'de vahşet: Köpeği tekmeleyerek böyle öldürdü
23:12 Sahibinin yanındaki köpeği tekmeleye tekmeleye öldürdü! Kamera her şeyi kaydetti
23:09 3'lü zirvede hangi kararlar alındı? İşte İsveç'e NATO vizesi karşılığında Türkiye'nin kazanımları
23:05 3'lü zirvede hangi kararlar alındı? İşte İsveç'e NATO vizesi karşılığında Türkiye'nin kazanımları
23:07 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriye'ye gitmesi engellendi
23:03 Suriye'ye gideceğini açıklayan Ümit Özdağ'ın vizesi iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 00:56:45. #1.11#
SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriye'ye gitmesi engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement