Ümit Özdağ, MHP'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğini vererek açıkladı

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YouTube kanalında Bahar Feyzan'ın sorularını yanıtlayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye neden sert eleştiri yöneltmediğine dair konuştu. Özdağ, stratejisini Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan örneği üzerinden açıkladı.

"ERDOĞAN SAADET PARTİSİ'NDEN KENDİSİNE OY GELDİĞİNİ GÖRÜYORDU"

Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli'den partisine yönelik iki eleştirinin olduğunu ve bunlara da yanıt verdiklerini kaydeden Özdağ, "Bunun dışında sert bir polemiğe ve eleştiriye girmiyoruz. Sebebi de çok basit. Erdoğan'ı Türk siyasetin en sert eleştiren kişi rahmetli Erbakan'dı. Ama Erdoğan, Erbakan'a cevap vermedi. Çünkü Erdoğan, Saadet Partisi'nden kendisine oy geldiğini görüyordu." ifadelerini kullandı.

"OYUMUZUN YÜZDE 15'İ MHP'DEN GELİYOR"

Diğer partilerinden Zafer Partisi'ne oy akışı olduğunu belirten Özdağ, "Şimdi bizim oylarımızın yüzde 30'u AK Parti'den yüzde 30'u, yüzde 15'i Milliyetçi Hareket Partisi'nden, yüzde 17,5'i CHP'den, yüzde 7,5'i İYİ Parti'den gerisi de ilk kez oy kullananlardan geliyor." şeklinde konuştu.

"ELEŞTİRİRSEK OY AKIŞI DURACAK"

Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz bu noktada MHP'yi eleştirmiyoruz. Çünkü eleştirirsek ve tartışmaya girersek bize gelen oy akışı duracak. Bu da bizim stratejimiz. Neden eleştirelim?"