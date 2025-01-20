Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Ankara'da gözaltına alınmasının ardından partiden yapılan açıklamada, "Tüm Zafer Partisi ve Ümit Özdağ destekçilerini saat 23.00'ten itibaren İstanbul Fatih İlçesi Vatan Emniyet Müdürlüğü binası önüne davet ediyoruz" denildi. Özdağ'ın geceyi Vatan Emniyet'te geçireceği ve ifade için sabah saat 09.00'da Çağlayan Adliyesi'ne götürüleceği bildirildi.

20.01.2025 22:22
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Ümit Özdağ'ın sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

ZAFER PARTİSİ'NDEN ÇAĞRI

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından Zafer Partisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hukuksuzca gözaltına alınan Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, polis ekipleri eşliğinde İstanbul'a yola çıktı.

Tüm Zafer Partisi ve Ümit Özdağ destekçilerini saat 23.00'ten itibaren İstanbul Fatih İlçesi Vatan Emniyet Müdürlüğü Binası Önüne Davet Ediyoruz!

Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü binasında geçirmesinin ardından sabah saat 09.00'da Çağlayan Adliyesi'ne ifade için götürülecektir.

Tüm vatandaşlarımıza duyurulur"

Zafer Partisi\'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

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Son Dakika Politika Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • atakan şimşek:
    boş ve gereksiz birisi 79 84 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Biz Ümiti iyi tanırız babasinida iyi tanırız.Babasi , Rahmetli Menderes'in idam sandalyesine tekme atan Gvattir.umitte aynisidir 30 95 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    devletimin yanındayım. bunun ne pravakatör olduğunu biliyoruz 65 54 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    hükümet son kozlarını oynuyor. ama bu millet oyuna gelmeyecek elinizden geleni ardınıza koymayın, sandıkta hesaplaşılacak 85 21 Yanıtla
  • Sinan Başkan:
    Çok geç alınmış bir karar Türkiye'de böyle bozgunculara müsamaha gosterilmemeli 35 64 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Korku baskı firavun ülkesi 57 26 Yanıtla
  • Türk Selçuk:
    yemek felan sigara götürün 41 32 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sırada Tanju Var Bolu Belediye Başkanı Reziller 16 57 Yanıtla
  • Ali :
    Davete gelenleri Polislerimiz güzel bir sekilde agirlar. 11 25 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bize iyi malzeme çıktı bu gece bol bol yorum yaparız Allah razı olsun 10 24 Yanıtla
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