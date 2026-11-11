Zaharova, İngiltere Savunma Bakanı'nı Rusya Savunma Bakanlığı'yla görüşmeye çağırdı - Son Dakika
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Zaharova, İngiltere Savunma Bakanı'nı Rusya Savunma Bakanlığı'yla görüşmeye çağırdı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting'e Rusya Savunma Bakanlığı'yla iletişime geçmesini önererek telefonu açıp konuşacaklarını söyledi. Zaharova, İngiltere'nin 2024'te kanalları kapatıp askeri ataşeyi sınır dışı ettiğini hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin Moskova ile ilave iletişim kanalları oluşturma talebine ilişkin, "Bütün güvenimle İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting'e Rusya Savunma Bakanlığı'yla iletişime geçmesini önerebilirim. Telefonu açacak ve konuşacaklardır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere ile Rusya arasındaki diplomatik ve askeri iletişim kanallarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting'in Londra'nın Moskova ile özellikle askeri düzeyde ilave iletişim kanalları oluşturmak istediği yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, İngiliz hükümetinin adım atması halinde Rusya Savunma Bakanlığı'nın görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zaharova, "Bütün güvenimle İngiltere Savunma Bakanı'na Rusya Savunma Bakanlığı'yla iletişime geçmesini önerebilirim. Telefonu açacak ve konuşacaklardır" ifadelerini kullandı.

Zaharova, İngiltere'nin 2024 yılında Rusya ile iletişim kanallarını kapattığını belirterek, Londra yönetiminin Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nde görevli askeri ataşeyi sınır dışı ettiğini hatırlattı. Zaharova, söz konusu kararın asılsız gerekçelere dayandığını savundu.

İngiltere, 2024'te sınır dışı edilen diplomatın beyan edilmemiş bir askeri istihbarat görevlisi olduğunu açıklamıştı.

Bakan Streeting'ten askeri makamlar arasında iletişim vurgusu

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ise dün İngiltere merkezli Financial Times'a verdiği röportajda, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü ancak Rusya ile daha fazla iletişim kanalı oluşturulmasını istediğini belirtti. Streeting, özellikle askeri makamlar arasında doğrudan iletişim kurulmasının "yanlış hesaplama riskini" azaltabileceğini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı nedeniyle İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkilerde gerilim sürüyor. Londra yönetimi, Ukrayna'nın önde gelen destekçileri arasında yer alırken Moskova'ya yönelik yaptırımların genişletilmesi ve Rusya üzerindeki baskının artırılması yönünde de adımlar atıyor.

Kaynak: İHA
Dışişleri BakanlığıDiplomasiİngilterePolitikaSavunmaRusyaDünyaSon Dakika

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