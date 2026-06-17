Zapatero Mahkemede İfade Verdi - Son Dakika
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Zapatero Mahkemede İfade Verdi

17.06.2026 16:48
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Eski İspanya Başbakanı Zapatero, yolsuzluk davalarında mahkemeye çıkarak sanık olarak ifade verdi.

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Plus Ultra havayolu şirketinin kurtarılmasındaki rolü ve ofisinde bulunan mücevherler nedeniyle yürütülen yolsuzluk davası kapsamında başkent Madrid'de hakim karşısına çıktı ve mahkemede sanık olarak ifade veren ilk başbakan oldu.

İspanya'da 2004-2011 yıllarında başbakan olarak görev yapan 65 yaşındaki Jose Luis Rodriguez Zapatero, nüfuzunu kullanma, kara para aklama, vergi kaçırma ve kaçakçılık suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde mahkeme sanık olarak ifade verdi. Zapatero, 2021 yılında korona virüs salgını sırasında Plus Ultra havayolu şirketinin hükümetten aldığı 53 milyon Euro değerindeki kurtarma paketini onaylaması için Pedro Sanchez hükümetine baskı yaptığı veya hükümeti etkilediği iddialarını reddetti. Havayolu şirketini kurtarma planındaki rolü karşılığında komisyon almak için Dubai'de şirket kurdurduğu iddialarını da reddeden Zapatero, İspanya dışında hiçbir zaman şirket sahibi olmadığını savundu.

Mahkeme ayrıca Mayıs ayında Zapatero'nun ofisinde yapılan aramada bir kasada bulunan ve değeri 1.3 milyon Euro olan mücevherlerle ilgili vergi kaçırma ve kaçakçılık iddilarını da inceliyor. Zapatero'nun çevresi bunların aile mirasından kaynaklandığını savunurken, Zapatero duruşmada mücevherler hakkında sorulan soruları cevaplamadı.

Mahkemede sanık olarak ifade veren ilk başbakan oldu

Zapatero 3.5 saat süren duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "İşlemediğim ciddi suçlarla suçlandım. Her zaman dürüst ve onurlu bir şekilde hareket ettim ve şimdi bunu kanıtlamakla yükümlüyüm. Bunu mutlak şeffaflık ve tam bir güvenle yapacağım. Gerçek ortaya çıkacak ve şu anda şüphe duyanların güvenini yeniden kazanacağım" ifadelerini kullandı.

Ülke tarihinde sanık olarak mahkemede ifade veren ilk başbakan olan Zapatero, son 2 yıldır yolsuzluk skandallarıyla sarsılan mevcut Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki Sosyalist Parti için önemli bir figür olarak biliniyor. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Zapatero Mahkemede İfade Verdi - Son Dakika

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