Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresi'ne hitap edecek - Son Dakika
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Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresi'ne hitap edecek

14.03.2022 17:03
Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresi'ne hitap edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Mart'ta ABD Kongresi'ne hitap edeceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Mart'ta ABD Kongresi'ne hitap edeceği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 19'uncu gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Mart'ta ABD Kongresi'ne hitap edeceği bildirildi. Zelenskiy'nin videokonferans yoluyla TSİ 16.00'da Kongre'ye hitap edeceği aktarılırken, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre üyelerine Zelenskiy'nin hitabı hakkında ortak mektup gönderdi. Mektupta, "Kongre, ülkemiz ve dünya, Rusya'nın sebepsiz, gaddar ve yasa dışı savaşına karşı olağanüstü cesaret, dayanıklılık ve kararlılık gösteren Ukrayna halkına hayranlık duyuyor" ifadeleri kullanılarak, "Kongre, Putin'in zalim ve acımasız saldırganlığıyla karşı karşıya kalan Ukrayna'yı destekleme ve Ukrayna'ya insani, güvenlik ve ekonomik yardım sağlamanın yanı sıra Rus ekonomisini felce uğratan ve izole eden yasaları çıkarmaya devam ediyor" denildi.

Mektupta ayrıca, "Başkan Zelenskiy'nin Temsilciler Meclisi ve Senato'daki konuşmasını ve demokrasiyi cesurca savunan Ukrayna halkına desteğimizi iletme ayrıcalığını dört gözle bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Zelenskiy, 8 Mart'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'den videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'na hitap etmiş, Zelenskiy, Avam Kamarası'nda milletvekillerine hitap eden ilk yabancı lider olmuştu. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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