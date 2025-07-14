Zelenskiy Hükümet Değişikliği Önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko'nun ülkenin yeni başbakanı olmasını önerirken, Başbakan Denis Şmihal'in ise yeni savunma bakanı olmasını teklif etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümette değişiklik önerdi. Zelenskiy, Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko'nun ülkenin yeni başbakanı olmasını önerirken, Başbakan Denis Şmihal'in ise yeni savunma bakanı olmasını teklif etti. Zelenskiy, hükümetinin yeni yapılanması için parlamentonun desteğine güvendiğini ifade etti.

Zelenskiy, Şmihal hakkında yaptığı açıklamada, "Denis Şmihal'in engin deneyimi Ukrayna Savunma Bakanlığı pozisyonunda kesinlikle değerli olacaktır. Bu alan tam da şu anda ülkenin kaynaklarının ve büyük bir sorumluluğun yoğunlaştığı alandır" dedi.

Zelenskiy, Svyrydenko hakkında yaptığı açıklamada, ise Ukrayna'da hükümet dönüşümüne başladıklarını belirterek, "Yulia Svyrydenko'nun Ukrayna hükümetine liderlik etmesini ve çalışmalarını önemli ölçüde güncellemesini önerdim. Yeni hükümetin eylem programının yakın gelecekte sunulmasını dört gözle bekliyorum" dedi. - KİEV