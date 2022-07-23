Zelenskiy: "Rusya 'vaatlerini yerine getirmemenin' yollarını buluyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: "Rusya 'vaatlerini yerine getirmemenin' yollarını buluyor"

23.07.2022 22:23
Zelenskiy: "Rusya 'vaatlerini yerine getirmemenin' yollarını buluyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Odessa Limanı'na düzenlenen saldırı hakkında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı ihlal ettiğini bildirerek, "Rusya 'vaatlerini yerine getirmemenin' yollarını buluyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Odessa Limanı'na düzenlenen saldırı hakkında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı ihlal ettiğini bildirerek, "Rusya 'vaatlerini yerine getirmemenin' yollarını buluyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile dün imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Odessa Limanı'na düzenlenen saldırı hakkında açıklamada bulundu. Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir şeyi kanıtlıyor; Rusya ne söylerse söylesin, ne vaat ederse etsin, bunu uygulamamanın yollarını bulacaktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise yaptığı açıklamada, "Ruslar sistematik olarak gıda krizi oluşturuyor ve insanları mağdur etmek için her şeyi yapıyor. Kıtlık terörü devam ediyor. Dünya harekete geçmeli" dedi. Yermak ayrıca açıklamasında, "Gıda güvenliğini garantiye almanın iki yolu var, bunlar Rusya'ya karşı etkili yaptırımlar ve Ukrayna için daha fazla silah gönderilmesi" sözlerini kullandı.

Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odessa deniz ticaret limanına saldırdı. Füzelerde 2'si hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, 2'si limanın altyapısına isabet etti" ifadeleri kullanılmıştı. - KİEV

YORUMLAR
500
Macaristan Başbakanı, Rusya-Ukrayna savaşının kendi savaşları olmadığını söyledi Macaristan Başbakanı, Rusya-Ukrayna savaşının kendi savaşları olmadığını söyledi Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: 'Limanlarımızdan tarım ürünleri ihracatını başlatmak için hazırlıklara devam ediyoruz' Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: 'Limanlarımızdan tarım ürünleri ihracatını başlatmak için hazırlıklara devam ediyoruz'
Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy: 'Rusya 'vaatlerini yerine getirmemenin' yollarını buluyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:09 Emeklilere ve çalışanlara müjde! Hane başı 7.200 lira verilen destek programına katılabilecekler
21:51 Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı
20:22 İran'da peşe peşe iki büyük deprem!
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:26 Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz?
19:18 Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı
19:17 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:57 İktidarı ve altılı masayı yerden yere vuran Fatih Erbakan: Bu iş Milli Görüş ile çözülür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 22:23:47. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy: "Rusya 'vaatlerini yerine getirmemenin' yollarını buluyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement