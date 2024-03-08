Zelenskiy: Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği için teşekkür ederim

Zelenskiy: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim"
" Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik"
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Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, belediye başkan adaylarının belediyecilikle ilgili eğitim almasını ve sınavdan geçmesi gerektiğini ifade etti. Yalova, enerji, şehircilik ve akıllı şehir kavramlarına hakim olmayan kişilerin belediye başkanı olmaması gerektiğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da başlatılan "Zirve şehir için zirve fikirler" projesine ilişkin, "Ben bunun Türk siyasetine, Türkiye'deki siyasetin işleyişine, seçmenlerin siyasal katılımına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.
TÜGVA temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi. Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 3 firari gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir.
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