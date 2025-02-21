Zelenskiy ve Kellogg Geniş Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy ve Kellogg Geniş Görüşmeler Yaptı

ABD'nin Özel Temsilcisi Kellogg, Zelenskiy ile olumlu bir toplantı gerçekleştirdi. Basın toplantısı iptal oldu.

21.02.2025 18:59
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ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geniş çaplı ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy için "Savaştaki bir ulusun zor durumdaki cesur lideri" ifadelerini kullanan Kellogg, "Zelenskiy ve onun yetenekli ulusal güvenlik ekibi ile geniş çaplı ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Basın toplantısı iptal edilmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kellogg ile başkent Kiev'de dün bir araya gelmişti. Zelenskiy ve Kellogg'un planladığı ortak basın toplantısı ise ABD tarafının talebi üzerine iptal edilmişti. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Özel Temsilci Kellogg ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İyi bir görüşme oldu ve kendisiyle birçok önemli detayı ele aldık. Ukrayna ve Ukrayna halkına sağlanan tüm yardım ve parti politikasına bağlı olmayan destek için ABD'ye minnettarım. Ukrayna, ABD Başkanı ile güçlü ve etkili bir yatırım ve güvenlik anlaşmasına hazırdır" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Zelenskiy'i "diktatör" olarak nitelendirmişti

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Zelenskiy için, "Mütevazı başarıya sahip bir komedyen olan Vladimir Zelenskiy, ABD'yi kazanılamayacak ve hiç başlamaması gereken bir savaşa 350 milyar dolar harcamaya ikna etti. ABD, Avrupa'dan 200 milyar dolar daha fazla harcadı. Avrupa'nın parası garanti altındayken, ABD hiçbir şey geri alamayacak" demiş, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak" açıklamasını yapmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Kellogg, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy ve Kellogg Geniş Görüşmeler Yaptı - Son Dakika

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