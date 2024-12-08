Zeybekci: Suriye'nin Bütünlüğü Türkiye İçin Önemli - Son Dakika
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Politika

Zeybekci: Suriye'nin Bütünlüğü Türkiye İçin Önemli

Zeybekci: Suriye\'nin Bütünlüğü Türkiye İçin Önemli

Nihat Zeybekci, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için kritik olduğunu vurguladı.

08.12.2024 18:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesine ilişkin, "Suriye'nin bölünmez toprak bütünlüğü, Türkiye için son derece önemli." dedi.

EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Motta Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı'na katılan Zeybekci, burada stantları gezdi, araçları inceledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zeybekci, Suriye'de bir dönüm noktasına şahitlik edildiğini söyledi.

Zeybekci, Suriye Milli Ordusu'nun yaklaşık 12 günde Şam'a ulaştığını belirterek, "Bugün savaşın kaybedildiği ve silahların bırakıldığı şeklinde açıklamaları görüyoruz. Türkiye'nin desteklediği ve eğitip donattığı Suriye Milli Ordusu'nun, Münbiç'te de başarılı bir operasyonu sonlandırmak, yani Fırat'ın batısının temizlenmek üzere olduğunu da görüyoruz." dedi.

Suriye'nin bölünmez toprak bütünlüğünün Türkiye için son derece önemli olduğunu vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin tek tek tamamlandığını, terör koridorlarının boşluklarının doldurulduğunu ve Suriye'de, inşallah bundan sonra süreçte halkın özgür iradesiyle seçim yaptığı, demokrasinin ve evrensel hukukun tüm normlarıyla hayat bulduğu bir seçimle, halkın iradesiyle yapılan bir seçimle Suriye'de tek parça, böyle üç beş parça değil. Suriye'nin bölünmez toprak bütünlüğü Türkiye için de son derece önemli. Tek parça halinde yeni bir demokrasi ve hukukun egemen olduğu bir hükümeti Türkiye olarak sonuna kadar desteklediğimizi de burada belirtmek istiyorum."

Zeybekci, Suriye'deki operasyonun çok kolay ve çok hızlı gerçekleştirilmiş olarak görüldüğünü fakat asıl sürecin yeni başladığına dikkati çekerek, "Baas rejiminin zulmünün bittikten sonra başıboşlukların olmadan yeni bir sistemin kurulduğu dost ve kardeş bir Suriye'ye için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Suriye'nin bir daha terör örgütlerinin cirit attıkları bir saha olmasına Türkiye olarak asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Süleyman Şah Türbesi'nin yerine kavuşacağını belirten Zeybekci, "Orası da Münbiç'in yakınlarında bir yerdi. Orası da boşaltılacak. Yani bu coğrafyada son sözü kimin söylediğini ve kimin söyleyeceğini kamu, alem ve bütün dünyada görmüş ve öğrenmiş oldu. Türkiye için çok önemli bir gelişmeydi. Türkiye için bir zaferdi diyebiliriz. Suriye'nin toprak bütünlüğü Suriye'nin tek devlet olarak hiçbir şekilde ayrışmadan bölünmeden egemenliği bizim için son derece önemli." dedi.

Zeybekci, Türkiye'deki Suriyelilerin memleketlerine dönmek isteyeceklerini dile getirerek, "Eminim o insanlar yuvalarına dönmek isteyeceklerdir. Orada, onları bizim kardeşimiz, dostumuz olarak korumamız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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