Zeydan Karalar\'dan Adana\'ya Devasa Park Müjdesi

Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir yandan Adana'nın asırlık sorunlarını tarihe karıştırırken, bir yandan da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam ediyor. Büyükşehir'deki ikinci dönemine devasa hizmetlerle başlayan Başkan Zeydan Karalar, 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı'nın temelini atarak çok önemli bir hizmetin daha başlangıcını yaptı.

Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Bilal Bilici, Orhan Sümer ve Ayhan Barut, siyasiler, muhtarlar ile bölge sakinleri katıldı.

Programda ilk sözü alan 2000 Evler Mahallesi Muhtarı Tolga Yıldırım, mahalleye hizmetlerinden ötürü Karalar'a teşekkür etti.

CHP Adana Milletvekiilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut ve Bilal Bilici de temel atma töreninde halka hitap ederek, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Karalar, halkın kendisine verdiği büyük destekten dolayı teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında, bu güven ve inanca layık olabilmek için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Temelini attıkları 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı'nın Adana'nın en muhteşem parklarından biri olacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, 38 bin metrekarelik alanıyla Adana'nın kurtuluş ve özgürlük ruhunu yaşatacak parkta; 21 bin 500 metrekare yeşil alan, milli mücadele kahramanlarımızı onurlandıran anıt duvarıyla özel bir meydan, çocuklar için oyun alanları, kaykay pistleri, yürüyüş yolu, bisiklet yolları, masa tenisi ve satranç masaları, yağmur bahçeleri ve sürdürebilir sulama sistemleri gibi birçok özelliğin yer alacağını açıkladı.

Başkan Zeydan Karalar, yapılacak parkın, Merkez Park ve Atatürk Parkı'ya birlikte şehrin en büyük ve en güzel parklarından olacağını bildirdi. Adana'nın kurtuluşunu temsil eden 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı'nın ismiyle de çok özel olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, Kurtuluş Mücadelesi'nde Adana'nın yeri ve önemini anlattı. Başkan Zeydan Karalar, bölgeye semt pazarı yapılacağını da açıkladı.

Belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili soruna da değinen Karalar, o kadar belediyenin içinde sadece 6 CHP'li belediyeye uygulanmak istenen SGK borcu tahsilinin adaletli olmadığını, baskı ve engelleme çabası olduğunu kaydetti.

Karalar ne olursa olsun halka hizmete aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Karalar konuşmasını Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Acıyı Bal Eyledik şiirini okuyarak bitirdi. - ADANA