Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tahliye olan Zeydan Karalar cezaevinden ayrıldı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik dava çerçevesinde tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediyesinin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Zeydan Karalar, cezaevinden çıktı. Karalar, "Tahliye kararını, bu duruşmada bekliyordum. Bu iş bitmiştir, tahliye olmaz gibi görmemek lazım, mahkeme heyeti çok dikkatli dinliyor. Bu bir ara karar" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü iddialarıyla belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği öne sürülen soruşturma çerçevesinde görülen davada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak 8 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Zeydan Karalar tahliye edildi. Dava kapsamında yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edilen Karalar'ı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri kampüsünde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere partililer, milletvekilleri ve Adana'dan gelen vatandaşlar karşıladı.

"Tahliye kararını, bu duruşmada bekliyordum, mahkeme çok dikkatli dinliyor"

Tahliye işlemleri sonrası cezaevi çıkışında açıklama yapan Zeydan Karalar, "Burada yatan bütün arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Onları burada bırakıp gitmek, buruk bir sevinç ama ben onların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum. Ben duruşmada hepsini izledim, dinledim hepsinin özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum. Şikayetçileri dinlemedik ama bizim arkadaşların ifadelerine göre. Bizi burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bu tahliye kararını, bu duruşmada bekliyordum. Bu iş bitmiştir, tahliye olmaz gibi görmemek lazım, mahkeme heyeti çok dikkatli dinliyor. Bu bir ara karar" şeklinde konuştu.

Karalar, açıklamalarının ardından partililerle beraber cezaevi kampüsünden ayrıldı. - İSTANBUL