Zeytin Üreticilerine Destek Çağrısı

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Zeytin ve zeytinyağı, stratejik ürün kapsamına alınmak zorundadır. Destekleme politikaları günün şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Prim destekleri artırılmalı ve üreticinin finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır." dedi.

Ergun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 41 ilinde ve yüzlerce ilçesinde zeytin üretimi yapıldığını, binlerce ailenin geçimini bu sektörden sağladığını belirtti.

Zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin son yılların en ağır ekonomik darboğazlarından biriyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Ergun, üreticinin artık geleceği göremez halde olduğunu, üretimin sürdürülebilirliğinin ciddi biçimde tehlikeye girdiğini savundu.

Birçok bölgede üreticilerin ürünlerini maliyetlerinin altında satmak zorunda kaldığını anlatan Ergun, üreticilerin borç yükünün altında ezildiğini, tarımsal kredi borçlarının her geçen yıl büyüdüğünü, öte yandan destekleme politikalarında yetersizlik olduğunu öne sürdü.

İYİ Partili Ergun, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin özel olarak korunması gerektiğini ifade ederek, "Ülkemizde kooperatiflerin ve üretici birliklerin güçlendirilmesi gerekirken mevcut yapılar dahi yeterince desteklenmemektedir. İspanya'da üretici etkin destek mekanizmalarıyla korunmaktadır. İtalya'da ise güçlü kooperatif yapıları sayesinde üretici pazarda daha etkin hale gelmektedir. Türkiye'nin de benzer adımları atması gerekmektedir. Çok geç kalındı bu konuda. Öncelikle zeytin ve zeytinyağı stratejik ürün kapsamına alınmak zorundadır. Destekleme politikaları günün şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Prim destekleri artırılmalı ve üreticinin finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır." diye konuştu.