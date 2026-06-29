Zeytin Üreticilerine Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytin Üreticilerine Destek Çağrısı

29.06.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Milletvekili Ergun, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin korunması için acil önlemler gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Zeytin ve zeytinyağı, stratejik ürün kapsamına alınmak zorundadır. Destekleme politikaları günün şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Prim destekleri artırılmalı ve üreticinin finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır." dedi.

Ergun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 41 ilinde ve yüzlerce ilçesinde zeytin üretimi yapıldığını, binlerce ailenin geçimini bu sektörden sağladığını belirtti.

Zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin son yılların en ağır ekonomik darboğazlarından biriyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Ergun, üreticinin artık geleceği göremez halde olduğunu, üretimin sürdürülebilirliğinin ciddi biçimde tehlikeye girdiğini savundu.

Birçok bölgede üreticilerin ürünlerini maliyetlerinin altında satmak zorunda kaldığını anlatan Ergun, üreticilerin borç yükünün altında ezildiğini, tarımsal kredi borçlarının her geçen yıl büyüdüğünü, öte yandan destekleme politikalarında yetersizlik olduğunu öne sürdü.

İYİ Partili Ergun, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin özel olarak korunması gerektiğini ifade ederek, "Ülkemizde kooperatiflerin ve üretici birliklerin güçlendirilmesi gerekirken mevcut yapılar dahi yeterince desteklenmemektedir. İspanya'da üretici etkin destek mekanizmalarıyla korunmaktadır. İtalya'da ise güçlü kooperatif yapıları sayesinde üretici pazarda daha etkin hale gelmektedir. Türkiye'nin de benzer adımları atması gerekmektedir. Çok geç kalındı bu konuda. Öncelikle zeytin ve zeytinyağı stratejik ürün kapsamına alınmak zorundadır. Destekleme politikaları günün şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Prim destekleri artırılmalı ve üreticinin finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milletvekili, Zeytinyağı, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Zeytin, Üretim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Zeytin Üreticilerine Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

17:48
Dünya Kupası’na veda eden Suudi Arabistan’da istifa 7 yıllık görevini bıraktı
Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı
16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:53:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Zeytin Üreticilerine Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.