Miting alanında paniğe neden olan patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA

Zimbabwe, Nelson, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Zimbabve'de muhalefet liderinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası - Son Dakika

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