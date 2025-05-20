Zirai Don Araştırma Komisyonu Toplanıyor - Son Dakika
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Politika

Zirai Don Araştırma Komisyonu Toplanıyor

Tarım Bakanlığı 22 Mayıs'ta TBMM'de zirai donun etkilerini araştıracak sunum yapacak.

20.05.2025 18:37
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkilileri, perşembe günü TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.

Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esaslarının yanı sıra çalışma takvimi belirlendi.

Başkan Korkmaz, toplantının başında yaptığı konuşmada, hızlı bir saha ziyareti yaparak, zirai don olayına ilişkin bir ön rapor hazırlanmayı hedeflediklerini belirtti.

Hükümetin de zirai dona yönelik çalışma yürüttüğünü anımsatan Korkmaz, "Hükümetin çalışmalarına da katkı verecek bir ön rapor hazırlayalım. O yüzden bu hafta 22 Mayıs Perşembe, Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzden sunum isteyeceğiz. Sonraki sürece de karar vereceğiz." dedi.

Meclis tatile girmeden hem saha ziyaretlerini hem de kurum ve kuruluşları dinlemeyi planladıklarını dile getiren Korkmaz, yaz mevsiminde rapor yazım sürecine geçilmesi gerektiğine belirtti. Korkmaz, "TARSİM ve iklim değişikliği gibi konularda daha teknik ve akademik düzeyde, kuruluşların katılacağı çalıştay planlamak... Bu büyük ihtimal, ekim ayına kalabilir. Ciddi bir çalışmayı gerektirir. 2-3 etaplı bir çalışma planımız var." diye konuştu.

Komisyonun ilk saha ziyaretini Malatya'ya yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Politika, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Zirai Don Araştırma Komisyonu Toplanıyor - Son Dakika

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