 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Karaelmas Mahallesi'nde düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla buluştu. Programda yapılan sunumda, belediyenin 5 yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve Zonguldak'ın gelişimi hakkında bilgi verildi.

01.02.2024 13:20
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Karaelmas Mahallesi Marangoz Ahmet Caddesi'nde düzenlenen programa AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökmen Karali, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, MHP Merkez İlçe Başkanı Çağatay İpekçi katılım sağladılar. Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan 5 yıl içinde yaptıkları ve Zonguldak'ın nereden nereye geldiği ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Yoğun katılım ile gerçekleşen toplantının ardından yoğun katılımlarından dolayı teşekkürettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Zonguldak Belediyesi, Ömer Selim Alan, AK Parti, MHP, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:56:01. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement