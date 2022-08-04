Gülüç'te 8. Sünnet şöleni yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Gülüç'te 8. Sünnet şöleni yapılacak

04.08.2022 17:50
Gülüç'te 8. Sünnet şöleni yapılacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gülüç Sünnet Şöleni'nin 8'ncisi 13 Ağustos'ta yapılacak.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gülüç Sünnet Şöleni'nin 8'ncisi 13 Ağustos'ta yapılacak.

Gülüç Belediyesi tarafından organize edilen 8'nci Gülüç Sünnet Şöleni, 13 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında Gülüç Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek. Şölen için yapılan bütün hazırlıklar tamamlanırken, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, tüm vatandaşları davet etti. Başkan Demirtaş yaptığı açıklamada, "Gülüç Belediyesi olarak sosyal belediyecilik projelerimizden bir tanesi de Sünnet şölenimiz. Bu yıl 8.'sini gerçekleştireceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için sünnet şölenimizde sürpriz eğlenceler ve animasyon gösterileriyle başlayacak. Ardından Kur'an-ı Kerim okutulacaktır. Evlatlarımızın erkekliğe ilk adımı atacağı ve onlar için çok önemli olan bu günü en iyi şekilde yaşatmayı ve hayatları boyunca unutmayacakları bir gün olmasını sağlayacağız. Çocuklarımızın mutluluğu bizler için her şeyden önce geliyor. Bir aile kendi çocuğu için nasıl bir sünnet töreni yaparsa bizler de eksiksiz bir şekilde bu yavrularımız için unutulmaz bir şölen tertip ediyoruz. Yaptığımız bütün hizmetler çocuklarımızın geleceği içindir. Ailelerimizin en mutlu anlarını yaşayacağı bu güzel şölende tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Ormanda kaçak kazı yaparken yakalandı Ormanda kaçak kazı yaparken yakalandı Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Şölen, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gülüç'te 8. Sünnet şöleni yapılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: Gülüç'te 8. Sünnet şöleni yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement