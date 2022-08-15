Kandilli'de iki ayrı mahallede beton yol yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Kandilli Belediyesi tarafından iki ayrı mahallede beton yol çalışması yaptı.

Kandilli Belediyesi Şehitlik Mahallesi Çamlı Sokak ve Gökçeler Mahallesi Demirbaş Sokak'ta yol betonlama çalışmasını bitirdi.

Bu yolların aynı zamanda toplu taşıma araçlarının geçmesi için beton yol yaptıklarını söyleyen Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, çalışmaların farklı bölgelerde devam edeceğini belirtti. Aydın konuşmasında, "Kandilli Belediyesi olarak sene başında yaptığımız planlara sadık kalarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlar Şehitlik Mahallesi, Çamlı Sokak'ta yaptığımız betonlama çalışmalarını bitirdikten sonra, Gökçeler Mahallesi, Demirbaş Sokak'taki yol betonlama çalışmalarını bitirdik. Bu çalışmalarımız 2 aydır sezon açıldığından beri devam ediyor, bundan sonrada devam edecek. Planlarımızda bölgemizde faaliyet gösteren şirketlerle beraber yapacağımız ortak çalışmalar var. Bunlar Alacaağzı plaj yolunun betonlanması, aynı şekilde 92 bölgesi diye tabir ettiğimiz yine Armutçuk bölgesinde bazı bölgelerin betonlanması yol çalışmaları olarak devam edecek. Sadece betonlaşma olarak düşünmeyeli, bunun yanında park çalışmalarımız var, Geyikbeli Mahallesinde yapacağımız. Kardeş belediyemiz Karşıyaka belediyesi ile yürüttüğümüz ortak projelerimiz var. Onlara da ara vermeden devam ederek, halkımızın daha iyi hizmet almasını sağlayacağız. Belediye olarak halkımızın daha iyi yaşaması için imkanlarımızı harcamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK