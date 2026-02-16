Zonguldak'taki Maden Göçüğü İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Zonguldak'taki Maden Göçüğü İçin Soruşturma Başlatıldı

16.02.2026 20:31
Adalet Bakanı Gürlek, Zonguldak'taki maden göçüğüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ta göçük meydana gelen maden ocağı ile alakalı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olay ile ilgili iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir" dedi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini vurgulayan Gürlek, "Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan 2 işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

