Zorlu ve Karibek'ten İşbirliği Görüşmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan Amanat Partisi Genel Başkanvekili Daulet Karibek ile bir araya geldi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kazakistan Amanat Partisi Genel Başkanvekili, değerli dostum Daulet Karibek ile bir araya geldik. Kazakistan'da yaklaşan Kurultay seçimlerini ve temmuz ayında Kocaeli'nde gerçekleştireceğimiz Türk Dünyası Gençlik Kampı çalışmalarımızı değerlendirdik. Her alanda işbirliğimizi güçlendiriyoruz."