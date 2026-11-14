Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Iğdır’ın kurtuluş yıl dönümüne tebrik mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Iğdır’ın kurtuluş yıl dönümüne tebrik mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Iğdır’ın kurtuluş yıl dönümüne tebrik mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın 14 Kasım düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Iğdır’ın Kurtuluş Yıl Dönümüne Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır’ın 14 Kasım düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar’a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği mesajda Iğdır halkının kurtuluş yıl dönümünü kutlayarak, İstiklal Mücadelesi’nin kahraman şehit ve gazilerin fedakârlıkları ile Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle sonuçlandığını belirtti.

Cumhuriyetin kazanımlarının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak ve yeni başarılarla daha da güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Mesajında İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve saygıyla anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır’ın gurur gününü kutlayarak tüm vatandaşlara selamlarını iletti.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İlimiz Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum.

İstiklal Mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.

Iğdır’ın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
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