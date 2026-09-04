Mazeret ataması yapılamayan öğretmenlerden Cumhurbaşkanı'na 'İl Emri' mektubu - Son Dakika
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Mazeret ataması yapılamayan öğretmenlerden Cumhurbaşkanı'na 'İl Emri' mektubu

Mazeret ataması yapılamayan öğretmenlerden Cumhurbaşkanı\'na \'İl Emri\' mektubu
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Öğretmenler, 14 Ağustos'ta yapılan mazeret atamalarında kontenjan yetersizliği nedeniyle ailelerinden ayrı kaldıklarını belirterek 'İl Emri' müjdesi bekliyor. Sosyal medyada kampanya başlatan öğretmenler, Cumhurbaşkanı'na mektup göndererek yuvalarına kavuşmak istediklerini iletti.

Maarif öğretmenler,Türkiye 14 Ağustos’ta öğretmenlerimiz için çok kritik bir süreç olan eş durumu, sağlık , engellilik ve can güvenliği gibi mazeret atamaları gerçekleşti. Ancak maalesef kontenjanların yetersiz kalması yüzünden birçok öğretmenimiz o çok istedikleri yerlere, yani ailelerinin, eşlerinin ve çocuklarının yanına gidemediler.

Aslında 2019 yılından bu yana, bu tür hüzünlü ayrılıkları bitirmek ve mağduriyetleri gidermek için uygulanan bir 'il emri' can simidimiz vardı. Fakat 2026'nın bu Ağustos ayında o beklenen müjde henüz gelmedi. Belirsizlik sürüyor ve bu durum, sevdiklerinden uzak kalan öğretmenlerimizi haklı olarak oldukça üzüyor.

Maarif öğretmenler,Fakat öğretmenlerimiz bu! Onlar umutsuzluğa kapılmak yerine seslerini duyurmak için o kadar naif, o kadar güzel yöntemler seçtiler ki, inanın görmemek mümkün değil. Sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin için adeta bir sevgi seli başlattılar. Sadece öğretmenler mi? O minicik elleriyle çocuklarımız da devreye girdi! Ailelerine kavuşmak isteyen çocuklarımız, Bakan Yusuf Tekin’e birbirinden tatlı resimler çizip ulaştırdılar. Hatta yetmedi, öğretmenlerimiz Bakan Bey adına yemyeşil bir gelecek için bir de ağaç bağışı kampanyası düzenledi. Son olarak da kalplerinden geçenleri, yaşadıkları bu zorlu süreci anlatan çok samimi bir mektubu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiler.

Türkiye Yüzyılı'nın Mimarları Olan Öğretmenler Yuvalarına Kavuşmak İstediklerini dile getiren Maarif öğretmenler,Öğretmenlerden Külliye'ye 'İl Emri' Mektubu!

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Devletimizin "Aile Yılı" vizyonuyla ailenin kutsallığına ve bütünlüğüne verdiği büyük değeri yürekten destekliyoruz. Ancak bizler, bu anlamlı dönemde mazeret tayinlerinde oluşan kontenjan yetersizliği nedeniyle eşlerinden ve evlatlarından ayrı düşmüş öğretmenleriz.

Güçlü Türkiye'nin inşasında nesilleri yetiştiren biz eğitimcilerin en büyük motivasyonu, huzurlu bir yuvadır. Zat-ı alinizin aile kurumuna olan hassasiyetini çok iyi biliyor ve yuvalarımızı birleştirecek adımı atacağınıza yürekten inanıyoruz.

Ailelerimize kavuşmak, çocuklarımızın anne ve babalarıyla büyümesini sağlamak ve sınıflarımıza hasret yüküyle değil, "Türkiye Yüzyılı"na yakışır bir motivasyonla girebilmek için şahsınızdan "İl Emri" müjdesini bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi hususunda taleplerini ilettiler.

Haber: Mehmet Güngördü

Kaynak: Haber Platformu

Ağustos, Son Dakika

Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Mazeret ataması yapılamayan öğretmenlerden Cumhurbaşkanı'na 'İl Emri' mektubu - Son Dakika

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