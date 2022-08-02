- DEÜ'den Gündüz Tedavi Merkezi atağı

Aynı anda tedavi gören hastaların oranı yüzde 72 arttı

Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz Gündüz Tedavi Merkezi ve Kemoterapi Ünitesinin kapasitesi artırıldı

İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yenilenerek kapasitesi artırılan Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz Gündüz Tedavi Merkezi ve Kemoterapi Ünitesi, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın katılımıyla törenle açıldı. Tadilat maliyeti yaklaşık 2 milyon lira olan merkezde aynı anda tedavi gören hastaların oranı yüzde 72 arıtılarak 29'dan 50'ye çıkarıldı.

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz Gündüz Tedavi Merkezi ve Kemoterapi Ünitesi, DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde düzenlenen törenle açıldı. Merkez, çalışmalar çerçevesinde baştan aşağı yenilendi. Kemoterapi uygulama standartlarının iyileştirildiği merkezde, aynı anda tedavi gören hastaların oranı yüzde 72 arıtılarak 29'dan 50'ye çıkarıldı. Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Mesaimizin büyük bir kısmını hastanemizin daha iyi hale gelmesine veriyoruz. Karşılığını da hep beraber alıyoruz. Bir kısmını yakın zamanda açtığımız, bir kısmını duyurmadan sürekli yenilediğimiz, bir kısmını planladığımız uygulamalarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu ünitemiz 3 ay gibi kısa bir zamanda büyütüldü. 2 milyon liraya mal oldu. 900 metrekare kullanım alanına sahip merkez, baştanbaşa yenilendi. Hastalarımıza ve özel gereksinimi olan vatandaşlarımıza yönelik 6 adet lavabo, 3 adet de muayene odası oluşturuldu. Diğer hastalarımızın konforlu bir şekilde beklemelerini sağlamak üzere de mevcut olan alan genişletilmiş ve hastalarımızın kapalı mekanda sıra beklemeleri sağlanmıştır. Tedavi salonu kullanım alanı da 200 metrekareden 400 metrekareye çıkarılmıştır" dedi.

Pandemide hayatını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz'ın adı verildi

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan da "Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, sadece İzmir ve Ege Bölgesinde değil, hem ulusal hem de uluslararası ortamda güncel kanser tedavisi, kanser tanı ve kanser tedavisi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren çok önemli bir kurum. İnsanlar, hastalığı hissettiklerinde veya bir yakınında kanserle karşılaştığında, bu hastalığın korkunç yüzüyle karşılaşırlar ama aslında bu hastalığın yüzü korkunç değildir. Yapılması gerekeni yapmak dışında bir ödevimiz yoktur" diye konuştu. DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Gündüz Tedavi Merkezi Kemoterapi Ünitesine, pandemide hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz'ın adı verildi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Ardından merkezde inceleme yapıldı.