1. Multipl Skleroz Kongresi İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
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1. Multipl Skleroz Kongresi İstanbul'da Yapıldı

1. Multipl Skleroz Kongresi İstanbul\'da Yapıldı
18.06.2026 14:53
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MS alanında uzmanları bir araya getiren kongre, güncel tedavi yaklaşımlarını ele aldı.

Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen 1. Multipl Skleroz (MS) Kongresi, 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen kongre, MS alanında çalışan uzmanları, araştırmacıları ve sağlık profesyonellerini bir araya getirerek hastalığın güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarının kapsamlı şekilde ele alınmasına imkan sağladı.

Üç gün süren kongrede, MS'te güncel nöroimmünolojik mekanizmalar, MS ve ilişkili hastalıklarda nöro-radyolojik yaklaşımlar, mevcut ve gelecekte uygulanması planlanan hastalık modifiye edici tedaviler, özel durumlarda MS yönetimi ile serum, beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve görüntüleme temelli biyobelirteçlerin kişiselleştirilmiş tıp perspektifindeki yeri gibi alanın en güncel başlıkları masaya yatırıldı. Bilimsel oturumlarda hem klinik uygulamalara hem de gelecekteki tedavi stratejilerine ışık tutacak bilgiler paylaşıldı.

Kongrenin ardından değerlendirmelerde bulunan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, Türkiye'de MS alanında önemli bir bilgi ve deneyim birikimi bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin her bölgesinde ve hemen hemen her ilinde MS ile ilgilenen uzmanlarımız bulunuyor. Türk Nöroloji Derneği olarak bu gelişimden büyük mutluluk duyuyoruz. Alanında deneyimli hocalarımızın yıllardır sürdürdüğü eğitim faaliyetleri ve emekleri sayesinde bugün bu noktaya ulaştık. Birinci Multipl Skleroz Kongresi'ni başlatarak bu birikimi daha ileriye taşımayı hedefledik. İnanıyorum ki bu kongre önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam edecektir" dedi.

Kongreye yaklaşık 400 kişinin katıldığını ifade eden Prof. Dr. Terzi, katılımcıların önemli bir bölümünün ilk kez MS odaklı bir bilimsel etkinlikte yer aldığını vurguladı. Terzi, " yüzde 60'ın üzerinde katılımcı ilk kez MS ile ilgili bir bilimsel aktiviteye iştirak etti. Bu bizim için son derece değerliydi. Güncel tanı yöntemleri, tedavi seçenekleri ve hastalığın klinik seyriyle ilgili bilgi ve deneyimleri meslektaşlarımıza aktarma fırsatı bulduk" diye konuştu.

1. Multipl Skleroz Kongresi kapsamında ayrıca interaktif olgu tartışma oturumları da gerçekleştirildi. Gerçek yaşam senaryoları üzerinden yürütülen oturumlarda, klinik karar süreçleri uzmanlar tarafından değerlendirildi ve katılımcılar uygulamaya dönük deneyim paylaşımında bulundu. Bilimsel içeriği ve yüksek katılımıyla dikkat çeken kongre, Türkiye'de MS alanındaki akademik çalışmaların gelişimine önemli katkı sundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Multipl Skleroz, İstanbul, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 1. Multipl Skleroz Kongresi İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

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