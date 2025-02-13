112 Acil Ambulans Müdahale Verileri Açıklandı

Sağlık

Sağlık Bakanlığından, "112 ambulanslarımız, sadece 2024 yılı içerisinde toplam 6 milyon 798 bin 557 vakaya müdahale etmiştir. Kentlerimizde ilk 10 dakika içerisinde vakalara ulaşım oranımız yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, ambulansların kentsel vakalara ulaşım hızına dair paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, Londra'da kaza geçiren oyuncu Hülya Koçyiğit'e geçmiş olun dileklerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Sayın Koçyiğit'in, Türkiye'de acil sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğine dair verdiği demeçten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Koçyiğit'in demecine ilişkin mesnetsiz sataşma ve karalama paylaşımlarını ise ibretle ve üzülerek takip ediyoruz. 112 ambulanslarımız, sadece 2024 yılı içerisinde toplam 6 milyon 798 bin 557 vakaya müdahale etmiştir. Kentlerimizde ilk 10 dakika içerisinde vakalara ulaşım oranımız yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşmiştir."