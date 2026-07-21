13 Yaşındaki Hasta Üç Aşamalı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde, ileri derecede S tipi skolyoz ve omuriliği gerginleştiren bant dokusu tespit edilen 13 yaşındaki hasta, üç aşamalı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, küçük yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası omurga rahatsızlıkları yaşayan hasta, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde yapılan tetkiklerinde omurga tümörü, omurga kırıkları, kırığa bağlı kamburluk, ileri derecede S tipi skolyoz ve omuriliği gerginleştiren bant dokusu tespit edildi.

Aşamalı tedavi planı oluşturulan hastanın geçirdiği ilk operasyonda tümörü çıkarıldı.

İkinci ameliyatta omurga kanalındaki kemik çıkıntıları temizlenerek sinir dokusu üzerindeki baskı giderilen hastanın son ameliyatta ise kırığa bağlı gelişen kamburluk ile ileri derecedeki S tipi skolyoz düzeltilirken, omuriliği gerginleştiren bant dokusu da serbestleştirildi.

Ameliyatların ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi sürecinin planlı şekilde sürdüğü bildirildi.