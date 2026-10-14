14 yaşındaki hastanın rektum tümörü Adana'da çevre dokular korunarak alındı - Son Dakika
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14 yaşındaki hastanın rektum tümörü Adana'da çevre dokular korunarak alındı

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14 yaşındaki hastanın rektum tümörü Adana\'da çevre dokular korunarak alındı
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Osmaniye'de yaşayan 14 yaşındaki hastanın rektumundaki 5 santimetrelik kitle, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kraske yöntemiyle çevre dokular korunarak çıkarıldı. Ameliyatın ardından taburcu edilen hasta, ağrılarının azaldığını ve yürüyebildiğini söyledi.

Osmaniye'de oturan 14 yaşındaki Şirin Kaya'nın kalın bağırsağının rektumunda tespit edilen 5 santimetrelik kitle, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki özel cerrahi operasyonla çevre dokulara zarar verilmeden çıkarıldı.

Bir süredir devam eden kabızlık, kas ağrıları ve adet düzensizliği şikayetleri yaşayan Kaya, Osmaniye Devlet Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Kaya'nın kalın bağırsağının makata yakın son bölümü olan rektumunda 5 santimetrelik kitle tespit edildi.

Çocukluk çağında oldukça nadir görülen tümör nedeniyle Kaya, ameliyat için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan değerlendirmelerde, hastanın yaşı ve çevre dokuların korunması dikkate alınarak ameliyat yönteminin buna göre belirlenmesi kararlaştırıldı.

Makat bölgesine ve çevresindeki sinir ve kas yapılarına zarar verme riskinin azaltılması amacıyla ameliyatta "Kraske" yöntemi olarak bilinen özel cerrahi teknik uygulandı.

Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Sözütek ile Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nevin Ada Tarkan tarafından gerçekleştirilen 1,5 saatlik operasyonla 5 santimetrelik kitle, çevre dokulara zarar verilmeden çıkarıldı.

"Şu an ayaktayım, yürüyebiliyorum"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Şirin Kaya, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşadığını anlatan Kaya, "Eskiden kas ağrılarım vardı, yürüyemiyordum. Sırtım ve karnım da ağrıyordu. Ameliyat olduğumdan dolayı şu an bu kadar ağrım yok. Kendimi iyi hissediyorum. Şu an ayaktayım, yürüyebiliyorum. Doktorlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Anne Mesiha Kaya da kızının ameliyatın ardından şikayetlerinin azaldığını belirterek, operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

"Hiçbir yere zarar vermedik"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Sözütek de rektum tümörünün çocukluk çağında oldukça nadir görüldüğünü ve bu tür vakaların dünya literatüründe sınırlı sayıda yer aldığını ifade etti.

Tümörün bulunduğu bölgenin anatomik açıdan hassas ve cerrahi müdahale bakımından zor bir alan olduğunu vurgulayan Sözütek, bu bölgede idrar ve büyük abdest kontrolünde rol oynayan sinirlerin bulunduğunu belirtti.

Sözütek, ameliyat yöntemini hastanın yaşını ve çevre dokuların korunmasını dikkate alarak belirlediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu ameliyatı karın içinden de yapabilirdik ama 14 yaşındaki genç kızdan bahsediyoruz. Karnının içerisine girdiğimiz zaman kalın bağırsağına, üreme organlarına, özellikle yumurtalıklarına ve rahmine zarar verme ve karnın içinden yaklaştığımızda bu bölgeye daha zor ulaşabilme olasılıklarımız vardı. Bu nedenle biz bu hastada, makatın arka tarafından, Kraske denilen özel bir operasyonla yaklaşmayı tercih ettik. Hem sinirleri zedeleme hem de makata zarar verme olasılığımız azalsın diye arka taraftan zorlu bir operasyon planladık. Hiçbir yere zarar vermedik. Özellikle makat bölgesini ve makata giden kasları koruduk. Bunlar hep bizim için yüz güldürücü sonuçlardı."

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nevin Ada Tarkan da çocuklarda nadir görülen tümörün başarılı bir operasyonla alındığını kaydetti.

Kaynak: AA
OsmaniyeGüncelSağlıkAdanaSon Dakika

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