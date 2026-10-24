15 Temmuz Şehitler Köprüsü pembe renge büründü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü pembe renge büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında pembe renkle aydınlatıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında pembe renkle aydınlatıldı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında, erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü pembe renkle aydınlatıldı.
Kaynak: İHA