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16 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika
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Sağlık

16 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı

16 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 16 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı. Bahçesaray Devlet Hastanesinde apandisit tanısıyla tedavi görmekte olan 16 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Havalanan helikopter ambulans ile alınan hasta, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

01.04.2024 18:35
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16 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 16 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde apandisit tanısıyla tedavi görmekte olan 16 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine havalanan helikopter ambulans ile alınan hasta, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Kaynak: İHA

Van, Ulaşım, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 16 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika

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