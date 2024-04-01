16 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 16 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı.
Bahçesaray Devlet Hastanesinde apandisit tanısıyla tedavi görmekte olan 16 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine havalanan helikopter ambulans ile alınan hasta, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
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Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. İnanır'ın tedavisine normal odada devam edileceği öğrenildi. Rehabilitasyon süreci bir süre daha devam edecek olup, İnanır'ın bilinç durumu ve genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastalıkların yayılmasını önlemek ve hastalara yer açılması için yerinden edilmiş Filistinlilere hastaneleri boşaltma çağrısında bulundu. İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde saldırılar ve baskınlar sonucu birçok hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle hastanelerin kapasitesi doldu. Hastanelerdeki son duruma ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneleri defalarca hedef alması sonucu sağlık sisteminin neredeyse çökme noktasına geldiği belirtildi. Hastane bölümlerinin ve yatakların yerinden edilmiş kişilerle dolması sonucu sağlık hizmeti verecek alan kalmadığı ifade edilen açıklamada, bu durumun hasta ve yaralılar için şartları zorlaştırdığı, ayrıca hastalıkların yayılmasına da neden olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı söz konusu nedenlerden dolayı sağlık personelinin hayat kurtarıcı hizmet ve tedavi sunabilmesi için herkese hastaneleri boşaltma, hastanelerin sadece hasta ve yaralılara bırakılması çağrısında bulundu. Öte yandan, İsrail güçleri, 2 hafta boyunca kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'nden bugün çekildiğini açıklamıştı. İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük hasar oluşan hastanenin hizmet dışı kaldığı belirtildi.
Çin'de Mezar Ziyaret Günü arifesinde pek çok kişi, organ bağışçılarını anmak üzere Gansu eyaletindeki Organ Bağışçıları Anıtı önünde sessiz saygı duruşunda bulundu. Bedenlerini, organlarını ve kornealarını bağışlayan 272 kişinin adları anıt taşında yer alıyor. Organ bağışı için gönüllü kaydı yaptıranların sayısı önemli ölçüde arttı. Çin'de organ bağışı ve nakli sistemi oluşturuldu ve yeni düzenlemeler 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergide pamuk iplikten yapılan motifler yer aldı ve otizmli çocuklar yazdıkları şiirleri ve şarkıları okudu.
Demirköy ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kedi ve köpeklerin yıllık kuduz aşılaması yapılmaktadır. Aşılama çalışmalarının yanı sıra hayvan sahiplerine kuduz hastalığı hakkında bilgi verilmektedir.
Gizemli bir hastalıkla mücadele eden İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, siyah pijama ve beyaz tavşan çoraplarıyla hastane yatağında Paskalya kutlaması yaptı. Beckinsale'in hastanede neden olduğu hakkında detaylı bilgi verilmezken, hayranları ve ünlüler durumunu kontrol etti. Kate Beckinsale, Instagram'da paylaştığı fotoğrafa 'Mutlu Paskalyalar' notunu düştü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki motosikletin üzerinden dengesini kaybederek düşen 60 yaşındaki Cemile D., ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye sevk edildi.
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