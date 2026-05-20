20 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

20 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı

20 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı
20.05.2026 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hemşire Sevda Derinsu, 3 ayda sigarayı bırakmayı başararak sağlıklı bir yaşama adım attı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 yıldır sigara kullanan hemşire Sevda Derinsu, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde uzman desteği sayesinde 3 ayda sigarayı bırakarak, sağlıklı bir yaşama adım attı.

Yüksekova Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan ve uzun yıllar tütün bağımlılığıyla mücadele eden hemşire Sevda Derinsu, tütün ürünlerinin sağlığa zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürütülen çalışmalardan etkilendi. Başlangıçta önyargılı yaklaşmasına ve "Bu saatten sonra bıraksam ne değişir?" düşüncesine sahip olmasına rağmen 3 ay önce Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvuran Derinsu, tütün bağımlılığından tamamen kurtularak çevresine örnek oldu.

"Nefes almakta güçlük çekiyordum, şimdi merdivenleri rahatça çıkıyorum"

20 yıl sonra sigarasız bir hayata "merhaba" demenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Derinsu, sigarayı bıraktıktan sonra yaşam kalitesinde çok kısa sürede gözle görülür bir artış olduğunu söyledi. Daha önce de sigarayı bırakması yönünde tavsiyeler aldığını ancak ikna olmadığını belirten Derinsu, "Bu sefer meslektaşlarımın ve hocalarımızın da desteğiyle gerçekten ikna oldum. 20 yıl boyunca sigara içtim ve bu alışkanlığı kurumumun sunduğu ücretsiz tedavi ve danışmanlık hizmeti sayesinde 3 ay içinde çöpe attım. Sigara kullanırken yürümekte, merdiven çıkarken zorlanıyor ve nefes almakta güçlük çekiyordum. Zararlarını zamanla daha çok hissetmeye başlamıştım. Sigarayı bıraktıktan sonra adeta yeniden doğmuş gibi oldum. Vücudumdaki olumlu değişiklikleri hemen fark ettim. Şu an çok rahat yürüyorum ve en önemlisi artık sigara içilen ortamlarda bulunmak dahi istemiyorum. Ailem başta inanmadı ama tütünü tamamen hayatımdan çıkardığımı görünce büyük bir mutluluk yaşadılar. Benim gibi bağımlı olan herkesin bu merkezlere başvurmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Derinsu, artık poliklinikte sigarayı bırakmak isteyen diğer vatandaşlarla da birebir ilgilenerek, kendi başarı hikayesiyle onlara rehberlik ettiğini sözlerine ekledi.

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzm. Dr. Vehbi Küçükkavradım ise, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşları sigara, tütün ürünleri ve kanser arasındaki ilişki konusunda bilinçlendirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. Hemşire Sevda Derinsu'nun tütünle mücadele polikliniğine başvurduğunda ilk etapta çekinceleri olduğunu dile getiren Küçükkavradım, şöyle konuştu:

"Sevda hemşiremiz, yaklaşık 20 yıllık sigara geçmişine sahip bir sağlık çalışanımızdı. Bize başvurduğunda ona sigaranın vücudunda gösterdiği tahribatı, yıllar içinde oluşabilecek kronik rahatsızlıkları ve tütünü bıraktığı andan itibaren vücudun ne kadar hızlı toparlanacağını bilimsel verilerle anlattık. İlk etapta 'Bu yaştan sonra ne değişecek' direnci vardı ancak kararlılığı ve merkezimizde uyguladığımız ücretsiz destek tedavileriyle bu bağımlılığı aşmayı başardı."

Sigarayı bırakan bireylerde klinik olarak iyileşmenin çok hızlı başladığını vurgulayan Küçükkavradım, "Sevda Hanım'ın şu anda nefes alışı çok daha rahat. Tat ve koku alma duyuları tamamen geri geldi, günlük fiziksel aktivitelerini artık zorlanmadan yapabiliyor. En önemlisi uzun vadede kalp krizi, akciğer kanseri ve diğer kanser türlerine yakalanma riski, zamanla hiç sigara içmemiş bir bireyle eşitlenecek. Kaç yıl içtiğiniz veya günde kaç paket tükettiğiniz önemli değil. İnsan vücudu her zaman temizlenmeye ve kendini yenilemeye hazırdır. Yeter ki kişi bırakmaya niyetlensin ve uzman desteği almaktan çekinmesin. Şimdi Sevda hemşiremizin merkezimizde sigarayı bırakmak isteyen diğer vatandaşlara kendi süreciyle rol model olması, bizleri ayrıca gururlandırıyor" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 20 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:25:52. #7.12#
SON DAKİKA: 20 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.