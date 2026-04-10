29. Yıllık Toraks Kongresi Antalya'da Başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

29. Yıllık Toraks Kongresi Antalya'da Başladı

10.04.2026 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Toraks Derneği, Antalya'da 1200 bilim insanıyla akciğer sağlığını ele alıyor.

Türk Toraks Derneğinin "29. Yıllık Kongresi" bin 200 bilim insanının katılımıyla Antalya'da başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Türkiye'nin akciğer sağlığı alanındaki gelişmeler, yeni tedavi yöntemleri ele alındı.

Kongre kapsamında, 800'e yakın yeni bilimsel araştırma ve bildiri paylaşıldı, 50'den fazla ilaç ve medikal firması stant açtı.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yaptığı açıklamada, kongrede 300'e yakın konferans yapılacağını ifade etti.

Sadece erişkinlerin değil, çocukların da akciğer sağlığını masaya yatırdıklarını vurgulayan Çuhadaroğlu, elektronik sigaraların akciğer sağlığına zarar verdiğini dile getirdi.

Elektronik sigaranın zararlarını anlatan Çuhadaroğlu, şunları kaydetti:

"'Elektronik sigara bildiğimiz o standart sigaradan daha az zararlı' demek bilimsel olarak tamamen yanlıştır. Elektronik sigara en az diğer sigara kadar zararlıdır. Daha zararlı çünkü sigara bırakma yöntemi olarak da sunulmaya çalışılmaktadır ya da içine bazı esanslar katarak bunun aslında bir sigara değil de öyle keyif veren kısa süreli havalı bir alışkanlık gibi sunulması söz konusudur."

Çuhadaroğlu, elektronik sigaranın birkaç hafta içinde ciddi solunum yetmezliğine sokabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Çuhadaroğlu, elektronik sigaralarda yapıştırıcıdan ağır kimya endüstrisine, çamaşır suyuna kadar birçok zararlı kimyasal kullanıldığını belirtti.

Çuhadaroğlu, elektronik sigaranın DNA hasarı da yaptığına dikkati çekti.

Erkeklerde ve sigara içen bireylerde en fazla akciğer kanseri görüldüğünün bilgisini veren Çuhadaroğlu, "Yılda 44-45 bin yeni akciğer kanseri hastasıyla karşı karşıyayız. Bu, günde 65 kişi akciğer kanseri tanısı alıyor demek. Bu çok büyük bir rakam. Akciğer kanserinde yeni tedavi umutları var. Bizim bildiğimiz standart kemoterapilerin daha iyileri var. Radyoterapi uyguluyorduk, daha kalitelileri var. Hedefe yönelik tedavi dediğimiz, daha az yan etkili ama daha etkin, hem ömrü uzatan, bazı durumlarda da hastalığı ortadan kaldırabilen tedavi yöntemleri artık var. Ama 'Tedavisi var ben sigaraya devam edeyim' gibi bir yaklaşım da olsun istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kongre, 12 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

Antalya, Sağlık, Bilim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 19:48:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.