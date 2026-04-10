29. Yıllık Toraks Kongresi Antalya\'da Başladı

Türk Toraks Derneğinin "29. Yıllık Kongresi" bin 200 bilim insanının katılımıyla Antalya'da başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Türkiye'nin akciğer sağlığı alanındaki gelişmeler, yeni tedavi yöntemleri ele alındı.

Kongre kapsamında, 800'e yakın yeni bilimsel araştırma ve bildiri paylaşıldı, 50'den fazla ilaç ve medikal firması stant açtı.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yaptığı açıklamada, kongrede 300'e yakın konferans yapılacağını ifade etti.

Sadece erişkinlerin değil, çocukların da akciğer sağlığını masaya yatırdıklarını vurgulayan Çuhadaroğlu, elektronik sigaraların akciğer sağlığına zarar verdiğini dile getirdi.

Elektronik sigaranın zararlarını anlatan Çuhadaroğlu, şunları kaydetti:

"'Elektronik sigara bildiğimiz o standart sigaradan daha az zararlı' demek bilimsel olarak tamamen yanlıştır. Elektronik sigara en az diğer sigara kadar zararlıdır. Daha zararlı çünkü sigara bırakma yöntemi olarak da sunulmaya çalışılmaktadır ya da içine bazı esanslar katarak bunun aslında bir sigara değil de öyle keyif veren kısa süreli havalı bir alışkanlık gibi sunulması söz konusudur."

Çuhadaroğlu, elektronik sigaranın birkaç hafta içinde ciddi solunum yetmezliğine sokabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Çuhadaroğlu, elektronik sigaralarda yapıştırıcıdan ağır kimya endüstrisine, çamaşır suyuna kadar birçok zararlı kimyasal kullanıldığını belirtti.

Çuhadaroğlu, elektronik sigaranın DNA hasarı da yaptığına dikkati çekti.

Erkeklerde ve sigara içen bireylerde en fazla akciğer kanseri görüldüğünün bilgisini veren Çuhadaroğlu, "Yılda 44-45 bin yeni akciğer kanseri hastasıyla karşı karşıyayız. Bu, günde 65 kişi akciğer kanseri tanısı alıyor demek. Bu çok büyük bir rakam. Akciğer kanserinde yeni tedavi umutları var. Bizim bildiğimiz standart kemoterapilerin daha iyileri var. Radyoterapi uyguluyorduk, daha kalitelileri var. Hedefe yönelik tedavi dediğimiz, daha az yan etkili ama daha etkin, hem ömrü uzatan, bazı durumlarda da hastalığı ortadan kaldırabilen tedavi yöntemleri artık var. Ama 'Tedavisi var ben sigaraya devam edeyim' gibi bir yaklaşım da olsun istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kongre, 12 Nisan'da sona erecek.