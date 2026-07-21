3 Yaşındaki Çocuk Saat Pili Yuttu - Son Dakika
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3 Yaşındaki Çocuk Saat Pili Yuttu

3 Yaşındaki Çocuk Saat Pili Yuttu
21.07.2026 11:11
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Tatvan’da 3 yaşındaki Mihrimah, saat pili yuttuktan sonra acil endoskopi ile sağlığına kavuştu.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 3 yaşındaki Mihrimah Uğuryurt, evde bulduğu düğme tipi saat pilini yuttu. Yemek borusuna takılan pil, Tatvan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen acil endoskopiyle çıkarılırken, 2 gün tedavi altında tutulan çocuk sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Tatvan ilçesinde yaşayan Mihrimah Uğuryurt'un saat pili yuttuğunu fark eden ailesi, çocuğu Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan değerlendirmede pilin yemek borusunda takılı kaldığı belirlendi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bilgi tarafından acil endoskopi uygulanan Mihrimah'ın yemek borusunda pilin yaralanmaya neden olduğu fakat herhangi bir delinme olmadığı belirlendi. Yapılan başarılı operasyonla çıkarılan pilin ardından küçük çocuk yaklaşık 2 gün boyunca doktor gözetiminde takip edildi. Tedavi sürecinde ağızdan beslenmeyen Mihrimah, genel sağlık durumunun düzelmesi ve yeniden beslenmeye başlamasının ardından kontrol önerileriyle taburcu edildi.

'SAAT PİLLERİ EN TEHLİKELİ YABANCI CİSİMLERDEN BİRİ'

Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bilgi, düğme tipi saat pillerinin çocuklar tarafından yutulmasının en tehlikeli yabancı cisim vakaları arasında yer aldığını belirterek, "Bu tür piller yemek borusunda çok kısa sürede ciddi yaralanmalara, doku hasarına ve delinmelere neden olabilir. Böyle bir durumda aileler çocuklarını kusturmaya çalışmamalı, herhangi bir yiyecek ya da içecek vermemelidir. Zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşımaktadır" dedi. Op. Dr. Bilgi, ailelere özellikle küçük çocukların bulunduğu evlerde düğme piller ve benzeri küçük cisimlerin kesinlikle ulaşabilecekleri yerlerde bırakılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Mihrimah'ın babası Uğur Uğuryurt ise kızının saat pilini yutmasının ardından vakit kaybetmeden hastaneye başvurduklarını belirtti. Burada Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bilgi tarafından kendilerine durumun ciddiyetinin anlatıldığını ifade eden Uğuryurt, ameliyatın riskli olduğunu ve geç kalınması halinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceklerini öğrendiklerini söyledi. Bunun üzerine ameliyata onay verdiklerini kaydeden Uğuryurt, operasyonun başarılı geçtiğini ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Op. Dr. Hüseyin Bilgi ile ameliyatta görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık 3 Yaşındaki Çocuk Saat Pili Yuttu - Son Dakika

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