300 binde bir görülen hastalığa yakalandı - Son Dakika
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300 binde bir görülen hastalığa yakalandı

07.06.2022 10:59

300 binde bir görülen hastalığa yakalandı Kahramanmaraş'ta, 300 binde bir görülen kalp yetmezliği ve ani ölüme neden olabilen 'Alcapa' hastalığına yakalanan kadın, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

300 binde bir görülen hastalığa yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, 300 binde bir görülen kalp yetmezliği ve ani ölüme neden olabilen 'Alcapa' hastalığına yakalanan kadın, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ikamet eden 52 yaşındaki Hüsne Sığırcı'nın, 3 yıl önce kalbinden şikayetleri başladı. Gittiği sağlık merkezlerinde tedavisine yanıt bulamayan Sığırcı, son olarak Özel Sular Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkikler sonucu, Sığırcı'nın 300 binde bir görülen hastalığa yakalandığı ve kalbinin kirli kan ile beslendiğini belirlendi. Doktorların müdahalesi ile alındığı ameliyattan başarılı bir şekilde çıkan kadın sağlığına kavuştu.

Sular Akademi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, Alcapa hastalığının nadir görüldüğünü belirterek, "Hastamız 52 yaşında ve 3 yıldır kalp şikayetleri mevcut imiş bize geldiğinde tetkikleri yaptık ve 300 binde bir görülen, 'Alcapa' sendromu denilen yani kalbi besleyen ana damarın aort yerinden akciğer damarından çıkması sendromudur ve bu da kirli kan ile kalbin beslenmesi demektir. Biz hastamız da bunu tespit ettikten sonra hemen hızlıca ameliyata karar verdik. Aslında çok riskli bir ameliyat ama bizde burada deneyimli ekiplerimiz ile beraber bu ameliyatı gerçekleştirdik. Akciğerinden çıkan damarı tekrar eski yerine naklettik. Güzel bir ameliyat oldu ve hastamız 2 gün sonra servise alındı ve artık kalbi temiz kan ile besleniyor. Hastalarda eğer bu ameliyat olmaz ise kalp yetmezliğe neden oluyor ve genelde erken yaşlarda kaybediliyor. Ama Hüsne hanım bu konuda biraz şanslı ve bu yaşa kadar damarlar ile gelmiş" dedi.

Hüsne Sığırcı ise, "3 yıldır kap rahatsızlığım vardı birkaç yere gittim sonuç bulunamadı. Sağ olsun hocamız çaremizi buldu ve sağlığımıza kavuştuk. Şuanda çok iyiyim ve doktor ve ekibine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

300 binde bir görülen hastalığa yakalandı
300 binde bir görülen hastalığa yakalandı
300 binde bir görülen hastalığa yakalandı
300 binde bir görülen hastalığa yakalandı

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 300 binde bir görülen hastalığa yakalandı - Son Dakika

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