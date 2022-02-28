35 yaş altı kadınlarda 'yumurta rezervi düşüklüğü' erken menopoza işaret edebilir - Son Dakika
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35 yaş altı kadınlarda 'yumurta rezervi düşüklüğü' erken menopoza işaret edebilir

28.02.2022 11:02
35 yaş altı kadınlarda 'yumurta rezervi düşüklüğü' erken menopoza işaret edebilir

Kadınlarda yumurtalık rezervi hakkında bilgi veren en önemli göstergenin Anti Mülleriyan Hormon (AMH) değeri olduğunu söyleyen Op. Dr. Emel Türkoğlu, yaşla birlikte azalma gösteren bu değerin 35 yaşın altında düşük olmasının, erken menopoza işaret edebileceğini belirtti.

Kadınlarda yumurtalık rezervi hakkında bilgi veren en önemli göstergenin Anti Mülleriyan Hormon (AMH) değeri olduğunu söyleyen Op. Dr. Emel Türkoğlu, yaşla birlikte azalma gösteren bu değerin 35 yaşın altında düşük olmasının, erken menopoza işaret edebileceğini belirtti.

Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çakmak Erdem Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Emel Türkoğlu, "AMH testi, yumurtalıklardaki antral foliküllerin granüloza hücrelerinden salgılanan ve yumurtlama kapasitesini gösteren bir hormon testidir. Bu test kadınlarda genel üreme sağlığı ve tüp bebek gibi üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin başarı oranı hakkında bilgi sunar. Özellikle ailesinde erken menopoz öyküsü, geçirilmiş yumurtalık cerrahisi, kemoterapi ve bağışıklık sistemi hastalıkları olan kadınların yaptırmasının üreme sağlığını koruması açısından çok faydalıdır" diye konuştu.

YAŞ İLERLEDİKÇE AMH SEVİYESİ DÜŞER

Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Emel Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca adet görmeme (döngülerde kısalma, azalma) ve adet yoğunluğunda azalma varsa bu test, tedavide alacağımız yanıtı göstermeye yarayan başarılı bir göstergedir. Menopoz dönemine kadar 1,5 ila 4 ng/ml değerinde kalan AMH hormon düzeyi normal olarak değerlendirilir. AMH değerinin 4 ng/ml düzeyinin üzerinde olması yüksek, 1,5 ila 4 ng/ml anti-müllerian hormon aralığı normal, 1,5 ng/ml değerinin altında olması düşük AMH ve 0,5 ng/ml'den düşük olması ise çok düşük AMH değerini gösterir. AMH seviyesinin normalin üzerinde olmasının polikistik over sendromu belirtisi olabileceğinden şüphelenilir. Düşük AMH düzeyleri yumurtalıkların yetersiz cevap vermesi, embriyo kalitesinin düşük olması ile ilişkilendirilebilir. Bu değerler aynı zamanda kişinin doğurganlığı ile de doğru orantılıdır. Özellikle 35 yaş altındaki kadınlarda AMH düşüklüğü erken menopoz göstergesi olabilir. Çünkü normalde yaş ilerledikçe AMH seviyesi düşer. Böyle bir durum yaşandığında eğer kişi evliyse ve çocuk sahibi olmak istiyorsa vakit kaybetmeden gerekli tedaviler düzenlenerek gebelik sağlanabilir. Bekar kadınlar içinse ileride çocuk sahibi olabilmeleri adına oosit(yumurta) dondurma işlemi önerilir"

AMH DEĞERİ DÜŞÜK İSE NE YAPILMALI?

Op. Dr. Emel Türkoğlu, testin sonucunda AMH değeri düşük çıkanlara şu önerilerde bulundu:

"Düşük AMH seviyeleri tespit edildiğinde zamanı iyi kullanmakta fayda var. Bu rezerve sahip olan kişilerde elde edilen yumurta sayısı düşük olabilir ancak burada kaliteli yumurta geliştirebilmek tüp bebek süreci için önemlidir. Bu yöntemlerin belirlenebilmesi için hastalara özel tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Adet döngüsü içinde herhangi bir günde AMH testi yapılabilir. AMH seviyesi, adet dönemine göre farklılık göstermez. Merkezimizde test için hastadan kan örneği alınarak hızlıca uygulanır. Ekstra bir işlem gerektirmeyen basit bir testtir."


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Tüp Bebek Merkezi, Kemoterapi, Tüp Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 35 yaş altı kadınlarda 'yumurta rezervi düşüklüğü' erken menopoza işaret edebilir - Son Dakika


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