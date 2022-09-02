13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı (2) - Son Dakika
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13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı (2)

02.09.2022 00:22
13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı (2)

'5 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU VAR'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DHY başvurularını 5 bini aştığını bildirdi.

'5 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DHY başvurularını 5 bini aştığını bildirdi. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "Sağlıkta Beyaz Reform'un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3'üncü Dönemi Yeniden Atama Kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında terar birlilkteyiz" ifadelerine yer verdi.


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Bakan Koca: 'Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı' Bakan Koca: 'Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı' 13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı 13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı (2) - Son Dakika
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