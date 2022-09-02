'5 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU VAR'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DHY başvurularını 5 bini aştığını bildirdi. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "Sağlıkta Beyaz Reform'un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3'üncü Dönemi Yeniden Atama Kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında terar birlilkteyiz" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Sağlık › 13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı (2) - Son Dakika