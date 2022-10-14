70 yaşındaki hasta akım yönlendirici stent ile sağlığına kavuştu

ELAZIĞ Karın organlarını da içine alan aort anevrizması tespit edilen 70 yaşındaki kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde uygulanan akım yönlendirici stent ile sağlığına kavuştu.

Teknolojik ameliyathaneleri ve deneyimli klinik ekipleriyle tüm bölgeye hizmet sunan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, çok nadir uygulanabilen bir operasyonu daha başarıyla gerçekleştirdi. Hastaneye müracaat eden 70 yaşındaki kadının, karın organlarını da içine alan aort anevrizması tespit edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde tetkikleri yapılan hasta, uygulanan akım yönlendirici stent ile sağlığına kavuştu.

Hastaya uygulanan ameliyatın özellikli olduğunu ifade eden Opr. Dr. Sefa Şenol, "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde yine bir ilke imza atıldı. Kliniğimize başvuran hastanın karın organ damarlarını da içine alan aort genişlemesine (anevrizmasına) akım yönlendirici stent uyguladık. Ülkemizde çok nadir uygulanan işlemi Hibrit ameliyathanemizde başarıyla gerçekleştirdik" dedi.