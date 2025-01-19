72 Yaşındaki Hasta Nadir Tümörü Aştı

Sağlık

Midesi ve yemek borusunun yarısı alındı, hayata tutundu

İSTANBUL - İstanbul'da yaşayan 72 yaşındaki Beşir Özyapıcı, yutkunma güçlüğü ve kilo kaybı şikayetleriyle başvurduğu hastanede, hem mide hem de yemek borusunu etkileyen nadir bir tümör tanısı aldı. Onkoloji ekibi tarafından iki ay boyunca neoadjuvan kemoterapi uygulanan hasta, midesinin tamamen, yemek borusunun ise yarısı alınarak başarılı bir operasyonla hayata tutundu.

VM Medical Park Pendik Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyat, Genel Cerrahi Uzmanı Öğr. Üyesi Dr. Yahya Özel, Prof. Dr. Levent Kaptanoğlu, Öğr. Üyesi Dr. Yalçın Burak Kara ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rauf Görür'den oluşan ekip tarafından yapıldı. Yaklaşık 8 saat süren operasyonla hastanın midesi tamamen, yemek borusunun ise yarısı alındı. Sindirim sisteminin devamlılığı için ince bağırsakları göğüs boşluğuna çekilerek yemek borusuna bağlandı.

"Hastamız yeniden beslenebilecek duruma geldi"

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Yahya Özel, hastanın şikayetlerinin uzun süredir devam ettiğini ancak geç tanı aldığını belirterek süreci şöyle anlattı: "Hastamızın midesini tamamen ve yemek borusunun yarısını almak zorunda kaldık. Sindirim sistemini devam ettirebilmek için ince bağırsağı yemek borusuna bağladık. Bu tür tümörler genellikle ya mideyi ya da yemek borusunu tutar, ancak her ikisini de etkileyen vakalar oldukça nadirdir. Tıbbi ekibimizin tecrübesi ve multidisipliner yaklaşım sayesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdik."

Taburcu edilmeye hazırlanıyor

Ameliyat sonrası 5 gün yoğun bakımda kalan ve 3 haftalık tedavi sürecinin ardından taburculuğa hazırlanan Beşir Özyapıcı, yaşadığı süreci, "Ameliyat öncesi çok kötüydüm, yeme içmede ciddi sıkıntılar yaşıyordum. Ama şimdi kendimi daha iyi hissediyorum, şükürler olsun." sözleriyle anlattı. Hastanın onkolojik tedavisinin devam edeceği belirtilirken, doktorları düzenli kontrollerle sürecin yakından takip edileceğini vurguladı.