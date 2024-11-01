72 Yaşındaki Kadının Karnından 20 Kilogramlık Kitle Çıkarıldı - Son Dakika
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Sağlık

72 Yaşındaki Kadının Karnından 20 Kilogramlık Kitle Çıkarıldı

72 Yaşındaki Kadının Karnından 20 Kilogramlık Kitle Çıkarıldı

Diyarbakır'da doktorların ikna ettiği Remziye Koyun'un karnından 20 kg kitle çıkarıldı, sağlığına kavuştu.

01.11.2024 11:17
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Diyarbakır'da doktorların tedaviye ikna ettiği 72 yaşındaki Remziye Koyun'un karnından, cerrahi müdahaleyle 50 santimetre çapında yaklaşık 20 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Kentte yaşayan 3 çocuk annesi Koyun, 1,5 sene önce yumuşak doku kanseri tedavisi gördü. Aradan geçen süreçte sağlığına kavuştuğunu düşünen Koyun, son dönemde karın ağrısı, yürümekte ve nefes alıp vermekte zorluk yaşama gibi belirtiler hissetmeye başladı.

Bu şikayetlerine rağmen hastaneye gitmekten kaçınan Koyun, ileri evre kanser olduğunu, tedavi şansının olmadığını düşünerek hayattan umudunu kesti.

Gazi Yaşargil ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Salim İlksen Başçeken ve Op. Dr. Abit Yaman, daha önce tedavi ettikleri Remziye Koyun'un sağlık kontrollerini aksattığını fark etti.

Doktorların araması üzerine hastaneye giderek tetkik yaptıran Koyun'un karnında 50 santimetre çapında kitle tespit edildi.

Doç. Dr. Başçeken ve Op. Dr. Yaman'ın, riskli olmasına rağmen cerrahi müdahaleyle tedavi şansının bulunduğunu belirtmesi üzerine Koyun, ameliyat olmaya karar verdi.

Koyun'un karnından 6 saat süren operasyonla 50 santimetre çapında yaklaşık 20 kilogramlık kitle çıkarıldı.

"Üzerimdeki ağırlık kalktı"

Remziye Koyun, AA muhabirine, yürümekte zorluk çektiği için doktora gittiği belirterek "Ameliyatla üzerimdeki ağırlık kalktı. Ameliyattan sonra 3 gün yoğun bakımda kaldım. Şimdi iyiyim. Kuş gibi hafifledim. Daha önce çok az yemek yiyebiliyordum. İnşallah bundan sonra yemek yiyebileceğim." dedi.

"Bu kadar büyük kitleler çok nadir saptanıyor"

Doç. Dr. Başçeken, Remziye Koyun'un daha önce de kanser tedavisi gördüğünü anlattı.

Hastanın kontrole gelmemesi üzerine kendisiyle iletişime geçtiklerini anlatan Başçeken, yapılan kontrollerde hastada tümör oluşumunun tekrarladığını belirlediklerini söyledi.

Başçeken, şunları kaydetti:

"Kitle o kadar büyümüş ki hasta yataktan kalkamayacak seviyedeymiş. Kitlenin biraz daha iyi olan özellikleri kötüye doğru ilerlemiş. Kitle bütün batını sarmış ve organların çoğunu sıkıştırmış. Bu kadar büyük kitleler çok nadir saptanıyor. Hasta şikayetlere rağmen kendini bırakmış çünkü son evre olduğunu düşünüyormuş. Bu tip tümörlerde hastanın cerrahi şansı olabiliyor. Ona ameliyat edilebileceğini ama riskli olduğunu anlattık. Hasta ve yakınları da bütün riskleri kabul ederek ameliyata karar verdi."

"Zor bir ameliyattı"

Op. Dr. Abit Yaman ise hastada tespit ettikleri, organlarına yapışık olan kitlenin tamamını 6 saatlik operasyonla çıkardıklarını dile getirdi.

İkinci ameliyatı olması nedeniyle hem hastayı hem de kendilerini zorlayan bir ameliyat olduğunu vurgulayan Yaman, "Hastamız daha önce yemek yiyemediğini, düzgün nefes alamadığını belirtiyordu. Bu problemlerin çoğunu çözmüş olduk. Ameliyat başarılı geçti ve hastamızın sağlık durumu şu anda gayet iyi. Hastamızı tedavi edebildiğiniz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık 72 Yaşındaki Kadının Karnından 20 Kilogramlık Kitle Çıkarıldı - Son Dakika

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