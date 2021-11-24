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75'lik çift aşıya el ele geldi, gençlere seslendi: "Bir an evvel aşı olun" - Son Dakika

75'lik çift aşıya el ele geldi, gençlere seslendi: "Bir an evvel aşı olun"

24.11.2021 09:38

75'lik çift aşıya el ele geldi, gençlere seslendi: "Bir an evvel aşı olun" 75 yaşındaki İnci ve Ahmet Türköz çifti, aşılarını olmaya el ele geldi.

75'lik çift aşıya el ele geldi, gençlere seslendi: "Bir an evvel aşı olun"

İSTANBUL - 75 yaşındaki İnci ve Ahmet Türköz çifti, aşılarını olmaya el ele geldi. 58 yıldır birbirlerini hiç bırakmadıklarını söyleyen çift, gençlere seslenerek, "Aşı gayet kolay, hiçbir sıkıntısı yok. Gençlere bir an evvel gelip aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Pandemiyle mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine dikkat çekilirken her gün binlerce vatandaş da aşılarını yaptırıyor. Bakırköy'de yaşayan 75 yaşındaki İnci ve Ahmet Türköz çifti pandemiye karşı 4. doz aşılarını olmak için Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne geldi. Aşı olmaya el ele gelen çift, 58 yıllık birliktelikleri boyunca birbirlerini yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Aşılarını olmalarının ardından yine el ele hastaneden ayrılan çift, gençlere seslenmeyi de ihmal etmedi. İnci Türkoz zorlukla yürümesine rağmen aşısına geldiğine dikkat çekerken yaşlı çift, tüm gençleri vakit kaybetmeden aşı olmaya çağırdı.

"El ele geliyoruz, tüm gençlere tavsiye ediyoruz"

Eşiyle birlikte aşı olmaya geldiğini anlatan 75 yaşındaki İnci Türköz, "Aşı olmaya geldim 4. aşı. 2 Sinovac, 3'üncü de Biontech. Benim torunum da doktor, 'olun' dedi isteyerek geliyoruz. Benim bütün çoluk, çocuk torunlarım aşı oldu. Her yerde insanlar bir arada kimin ne olduğu belli değil. El ele geliyoruz, ikimiz beraber karar verdik, geldik. Ataköy'de oturuyoruz. Biz 75 yaşındayız, geldik aşılarımızı olduk. Tüm gençlere tavsiye ediyoruz" dedi.

"Genelde nereye gidersek 58 yıldır beraberiz"

Pandemi döneminde aşı olmanın büyük önem taşıdığını anlatan 75 yaşındaki Ahmet Türköz, "Eşimle geldim burayı beğenmiştik biz daha önce 3. aşıyı da burada olduk. Çok temiz, kızlarımız çok saygılı onun için burayı tercih ettik. Gayet kolay, hiçbir sıkıntısı yok. Bir acı, sıkıntı da hissetmedik şimdiye kadar. Gayet rahatız, sıkıntı yok Gençken işlerimizi ayrı ayrı yapıyorduk ama şimdi birlikte yapıyoruz, birbirimize ihtiyacımız var. Genelde birlikteyiz nereye gidersek 58 yıldır beraberiz. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum, huzurlu olsunlar, kafalarından atsınlar o sıkıntıyı. Gençlere bir an evvel gelip aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

75'lik çift aşıya el ele geldi, gençlere seslendi: Bir an evvel aşı olun
75'lik çift aşıya el ele geldi, gençlere seslendi: Bir an evvel aşı olun
75'lik çift aşıya el ele geldi, gençlere seslendi: Bir an evvel aşı olun
75'lik çift aşıya el ele geldi, gençlere seslendi: Bir an evvel aşı olun

112, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 75'lik çift aşıya el ele geldi, gençlere seslendi: 'Bir an evvel aşı olun' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 75'lik çift aşıya el ele geldi, gençlere seslendi: "Bir an evvel aşı olun" - Son Dakika
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