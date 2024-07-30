Sağlık

Kahramanmaraş'ta 88 yaşındaki kadının böbreğinden 4 santim taş çıktı

Ameliyatla sağlığına kavuşan yaşlı kadın: "Allah'a şükür iyiyim"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 88 yaşındaki yaşlı kadının böbreğinden 4 santimetre çapında taş çıktı. Başarılı ameliyat ile sağlığına kavuşan yaşlı kadın taburcu edildi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaşayan 14 çocuklu 88 yaşındaki yaşlı kadın karnının sağ tarafından gelen ağrılar sonrası soluğu Özel Sular Akademi Hastanesi'nde aldı. Hastanede Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren'in yaptığı tetkikler sonucu yaşlı kadının böbreğine taş olduğunu tespit etti. Hasta genel anestezi yerine belden aşağısını uyuşturarak ameliyata aldı. Bir buçuk saat süren riskli ameliyat sonrası yaşlı kadının böbreğindeki yaklaşık 4 santimetre çapında taş çıkarıldı.

"Böbreğinde 4 santimetre civarında taşı vardı"

Yaşlı kadının taburcu edilip evine gönderileceğini ifade eden Dr. Mustafa Eren, "Emine teyzemiz 88 yaşında sağ yan tarafından şikayet ile geldi. Böbreğinde 4 santimetre civarında taşı vardı ve yaşa bağlı ek hastalıkları da vardı. Kalp yetmezliği ve astım gibi. Bu hastalarda genel anestezi riskli gibi ve ameliyat edilme şansı yoktu ve biz bu hastamızı belden aşağı uyuşturarak ameliyat ettik. Bir ay önce taşını aldık ve koruyucu amaçlı stent takmıştık bugün de stentini çıkardık. Şifa ile evine göndereceğiz" dedi.

"Şuanda sağlığına kavuştu"

İlerlemiş yaşına rağmen bu tarz ameliyatların riskli olduğunu ifade eden Dr. Eren, "En büyük sıkıntı bu ameliyatlarda teyzemizin yaşından dolayı kan sulandırıcı kullanmakta ve ameliyatta kanama riskimiz var onun dışında kalp yetmezliği var. Bu hastalarda anestezi yüksek riskli olduğundan dolayı hasta yakınları da bilgilendirmek lazım, genellikle anestezi uygun olmadığından dolayı haliyle hastaları opera edemeden göndermek zorunda kalınabiliyor. Biz bu hastamızı spiral anestezi yaptık ve ameliyat bir buçuk saat sürdü ve taşını temizledik şuanda sağlığına kavuştu" diye konuştu.

Hasta Emine Öztaş ise sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Çok iyiyim, Allah'a şükür doktorumuzun sayesinde iyiyim" dedi.

Yaşlı kadının oğlu Hızır Öztaş da "Annemin yaklaşık 5-6 aydır ağrısı vardı Mustafa hocamıza getirdik ameliyatını yaptı ve sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.