ABD\'de kızamık alarmı, vakalar geçen yılın üç katını aştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülke çapında doğrulanmış vakaların artmaya devam ettiğini açıkladı.

VAKA SAYISI 935'E YÜKSELDİ

CDC'nin teyit edilmiş kızamık vaka sayısı 935 olarak belirtilirken, bu rakamın 2024 yılının tamamında görülen miktarın üç katından fazla olduğu kaydedildi.

DİĞER EYALETLERE DE YAYILDI

Texas'ta üç aydır devam eden salgının, önceki gün itibarıyla teyit edilen 683 vaka ile vakaların büyük çoğunluğunu oluşturduğu ifade edildi. Salgın New Mexico, Oklahoma ve Kansas'a da yayıldı. Üç ya da daha fazla vaka olarak tanımlanan aktif salgınların görüldüğü diğer eyaletler arasında Indiana, Michigan, Montana, Ohio, Pennsylvania ve Tennessee yer alıyor.