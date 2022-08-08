ABD Senatosu kapsamlı iklim, vergi ve sağlık düzenlemelerini içeren 430 milyar dolarlık yasa tasarısını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

ABD Senatosu kapsamlı iklim, vergi ve sağlık düzenlemelerini içeren 430 milyar dolarlık yasa tasarısını onayladı

08.08.2022 02:41
ABD Senatosu kapsamlı iklim, vergi ve sağlık düzenlemelerini içeren 430 milyar dolarlık yasa tasarısını onayladı

430 milyar dolar tutarındaki tasarının önümüzdeki hafta da Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde onaylanması ve Başkan Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD Senatosu, kapsamlı iklim, vergi ve sağlık düzenlemelerini içeren, Başkan Joe Biden'ın büyük önem verdiği yasa tasarısını onayladı. 430 milyar dolar tutarındaki tasarının önümüzdeki hafta da Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde onaylanması ve Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

18 aydır gündemde olan ve Cumhuriyetçilerin ısrarla engellemeye çalıştığı yasa tasarısı, Senato'da 27 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

ABD'de “Enflasyonu Düşürme Yasası” olarak adlandırılan tasarı için Senato'da yapılan oylama 50-50 eşitlikle sonuçlandı. Tasarı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyuyla Senato'dan geçti.

Cumhuriyetçi senatörlerin tümü, yasa tasarısının ekonomiyi daha da kötüleştireceğini savunarak "Hayır" oyu kullandı.

Demokrat senatörlerin tümü ise tasarıya destek verdi. Demokratlar, yaklaşık 740 milyar dolarlık yeni gelir de öngören tasarının federal borç açığını kapatarak yüzde 9,1'le son 40 yılın en yüksek düzeyine çıkan enflasyonu da düşürmesini umuyor.

Yasa tasarısının Senato'dan geçmesi, ABD'de Kasım ayında Kongre için yapılacak ara seçimler öncesi Başkan Biden için siyasi bir zafer olarak görülüyor.

Biden, Senato'daki oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Kurumlar vergisinde milyar dolarlık şirketlere asgari yüzde 15’lik vergi yükümlülüğü getirerek vergi kodunda eşitlik sağlayacağız. Enflasyonu Düşürme Yasası geçtiğinde, bu şirketler nihayet üzerlerine düşen ödemeyi yapmaya başlayacaklar" dedi.

Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer, yasa tasarısının geçmesinden sonra yumruklarını havaya kaldırarak "Senato tarih yazdı" dedi. Schumer, "Kongre'nin büyük işler başarabileceğine dair umudunu yitiren Amerikalılar, bu tasarı sizin için. Bu tasarı Amerika'yı on yıllar boyunca değiştirecek" diye konuştu.

Tasarı neler öngörüyor?

Başkan Biden'ın "tarihi" olarak nitelendirdiği tasarı; karbon salımının azaltılmasını, elektrikli araç ile güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kullanımı başta olmak üzere tüketicilerin yeşil enerjiye yöneltilmesini, şirketlerin ödeyeceği kurumlar vergisi ile bireylerin ödeyeceği gelir vergisinin daha sıkı kontrol edilmesini, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerinin azaltılmasını öngörüyor.

Tasarının yasalaşması halinde ABD iklim değişikliğiyle mücadele için 369 milyar dolar harcayacak. ABD'nin şimdiye kadar bu alanda yaptığı en büyük yatırımla, ülkede karbon salımının 2030'a kadar yüzde 40 azaltılması hedefleniyor.

Biden Nisan 2021'de ABD'nin karbon salımını 2030'a kadar en az yüzde 50 azaltma sözü vermiş, ülkesinin iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası arenaya geri dönmesi taahhüdünde bulunmuştu.

YORUMLAR
500
ABD'deki bir alışveriş merkezinde duyulan patlama sesleri paniğe neden oldu ABD'deki bir alışveriş merkezinde duyulan patlama sesleri paniğe neden oldu ABD'de iklim, sağlık ve vergi konusundaki yeni yasa tasarısı Senatodan geçti ABD'de iklim, sağlık ve vergi konusundaki yeni yasa tasarısı Senatodan geçti
Kaynak: BBC

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ABD Senatosu kapsamlı iklim, vergi ve sağlık düzenlemelerini içeren 430 milyar dolarlık yasa tasarısını onayladı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
00:21 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını açıkladı: Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti
00:07 İsrail ve Filistin arasında ateşkes kararı! Anlaşmadaki bir madde dikkat çekti
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:48 Eve geç gelme tartışması kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk, babasını feci şekilde öldürdü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:36 Plajda şortunu indirdi! Linçten yüzerek kaçmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 02:49:57. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Senatosu kapsamlı iklim, vergi ve sağlık düzenlemelerini içeren 430 milyar dolarlık yasa tasarısını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement