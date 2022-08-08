ABD Senatosu kapsamlı iklim, vergi ve sağlık düzenlemelerini içeren 430 milyar dolarlık yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, kapsamlı iklim, vergi ve sağlık düzenlemelerini içeren, Başkan Joe Biden'ın büyük önem verdiği yasa tasarısını onayladı. 430 milyar dolar tutarındaki tasarının önümüzdeki hafta da Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde onaylanması ve Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

18 aydır gündemde olan ve Cumhuriyetçilerin ısrarla engellemeye çalıştığı yasa tasarısı, Senato'da 27 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

ABD'de “Enflasyonu Düşürme Yasası” olarak adlandırılan tasarı için Senato'da yapılan oylama 50-50 eşitlikle sonuçlandı. Tasarı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyuyla Senato'dan geçti.

Cumhuriyetçi senatörlerin tümü, yasa tasarısının ekonomiyi daha da kötüleştireceğini savunarak "Hayır" oyu kullandı.

Demokrat senatörlerin tümü ise tasarıya destek verdi. Demokratlar, yaklaşık 740 milyar dolarlık yeni gelir de öngören tasarının federal borç açığını kapatarak yüzde 9,1'le son 40 yılın en yüksek düzeyine çıkan enflasyonu da düşürmesini umuyor.

Yasa tasarısının Senato'dan geçmesi, ABD'de Kasım ayında Kongre için yapılacak ara seçimler öncesi Başkan Biden için siyasi bir zafer olarak görülüyor.

Biden, Senato'daki oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Kurumlar vergisinde milyar dolarlık şirketlere asgari yüzde 15’lik vergi yükümlülüğü getirerek vergi kodunda eşitlik sağlayacağız. Enflasyonu Düşürme Yasası geçtiğinde, bu şirketler nihayet üzerlerine düşen ödemeyi yapmaya başlayacaklar" dedi.

Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer, yasa tasarısının geçmesinden sonra yumruklarını havaya kaldırarak "Senato tarih yazdı" dedi. Schumer, "Kongre'nin büyük işler başarabileceğine dair umudunu yitiren Amerikalılar, bu tasarı sizin için. Bu tasarı Amerika'yı on yıllar boyunca değiştirecek" diye konuştu.

Tasarı neler öngörüyor?

Başkan Biden'ın "tarihi" olarak nitelendirdiği tasarı; karbon salımının azaltılmasını, elektrikli araç ile güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kullanımı başta olmak üzere tüketicilerin yeşil enerjiye yöneltilmesini, şirketlerin ödeyeceği kurumlar vergisi ile bireylerin ödeyeceği gelir vergisinin daha sıkı kontrol edilmesini, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerinin azaltılmasını öngörüyor.

Tasarının yasalaşması halinde ABD iklim değişikliğiyle mücadele için 369 milyar dolar harcayacak. ABD'nin şimdiye kadar bu alanda yaptığı en büyük yatırımla, ülkede karbon salımının 2030'a kadar yüzde 40 azaltılması hedefleniyor.

Biden Nisan 2021'de ABD'nin karbon salımını 2030'a kadar en az yüzde 50 azaltma sözü vermiş, ülkesinin iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası arenaya geri dönmesi taahhüdünde bulunmuştu.