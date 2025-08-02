Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da acil organ nakli bekleyen bir hasta için Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçak ile Samsun'dan karaciğer grefti ulaştırıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile Malatya'da organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza, Samsun'dan karaciğer grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Son Dakika › Sağlık › Acil Organ Nakli İçin Uçak Sevk Edildi - Son Dakika
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