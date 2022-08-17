Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'ndeki 14 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sevgi Evleri, Çocuk, Adana, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Adana'da, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar sünnet ettirildi - Son Dakika

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